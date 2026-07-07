Korkeassa kerrostalossa on sortumisvaara New Yorkissa.
New Yorkin Manhattanilla sijaitseva 37-kerroksinen kerrostalo on vaarassa sortua osittain. Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja NBC.
New Yorkin pormestari Zohran Mamdani on kuvaillut tilannetta "äärimmäisen vakavaksi".
Kaupungin pelastuslaitoksen päällikkö John Esposito tarkensi myöhemmin CNN:n mukaan ensitiedoista poiketen, että sortumisvaara ei koske koko rakennusta vaan osaa siitä.
– Mutta edelleen huolenaiheenamme on, että rakennus liikkuu, Esposito sanoi lehdistötilaisuudessa CNN:n mukaan.
Rakennus on toiminut aikaisemmin lääkeyritys Pfizerin pääkonttorina, mutta sitä muutetaan parhaillaan asuinkäyttöön.
Pelastustyöntekijöitä paikan päällä.
Toimistorakennusta muutetaan asuinkäyttöön
Tilanne sai alkunsa paikallista aikaa tiistaiaamuna. Pelastuslaitoksen päällikön Espositon mukaan rakennuksen teräksiset tukipalkit olivat alkaneet taipua ja vääntyä painon alla.