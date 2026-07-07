Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on puolustanut brasilialaista erotuomariaan Raphael Clausia Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin jakaman kritiikin jälkeen.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Claus näytti Yhdysvaltojen Folarin Balogunille punaista korttia pudotuspelien avauskierroksella, minkä seurauksena Balogunin olisi pitänyt olla sivussa myös viime yön Belgia-neljännesvälierästä.