Kuva: Laulaja Duffy tekee paluun yli 15 vuoden jälkeen – takana kammottava sieppaus

Infantino ja Trump ovat vahvistaneet sen, että Trump soitti Fifa-pomolle ja pyysi tätä tutkimaan Balogunin pelikieltoa uudestaan. Tämän jälkeen panna kumottiin ja Balogun oli Yhdysvaltojen avauskokoonpanossa Belgia-ottelussa, jonka USA hävisi 1–4.