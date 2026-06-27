Naton huippukokouksen lähestyessä tunnelma puolustusliitossa kiristyy.
Yksi vaatimus.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tiivisti vaatimuksensa kolmeen sanaan, kun häneltä kysyttiin, mitä haluaa Nato-liittolaisiltaan.
– Olkaa vain lojaaleja, Trump sanoi.
Trump tapasi Naton pääsihteeri Mark Rutten keskiviikkona. Trump ei peitellyt Nato-ärtymystään.
Hänen mukaansa "meidät petettiin" Iranin sodan aikana, jolloin Euroopan Nato-maat eivät Trumpin hallinnon mukaan auttaneet riittävästi. Kielteisessä valossa Trump mainitsi erikseen Britannian, Espanjan ja Belgian.
Toisin kuin iso osa Nato-maista, on Rutte puolustanut Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäystä Iraniin.
Rutten linja piti Valkoisessa talossa.
– Haluan tehdä selväksi, kuinka tärkeitä toimenne Iranissa ovat, Rutte sanoi ja kutsui Trumpia "vapaan maailman johtajaksi".
Trump ja Rutte tapasivat keskiviikkona Valkoisessa talossa Washingtonissa.AFP / Lehtikuva