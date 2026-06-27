Risto E.J. Penttilä: Alistuvasta Suomesta tuli pragmaattinen surffaaja

"Petettiin"

Iranin sodan lisäksi Yhdysvaltojen ja Euroopan välejä ovat kiristäneet muun muassa Grönlanti-kriisi sekä amerikkalaishallinnon päätökset vetää joukkojaan ja aseitaan pois Euroopasta.

Rutte ei heittänyt Euroopan Nato-maita bussin alle. Hän sanoi olevansa Trumpin petos-väitteestä "vähän" eri mieltä.

Ei vain retoriikkaa

– Kyllä. Se on Yhdysvaltojen etu olla osa laajempaa ja suurempaa ryhmää, myös taloudellisesti [Nato-jäsenyys] on Yhdysvaltojen etu, Peach sanoo MTV Uutisille.

Hän tosin muistuttaa useiden Yhdysvaltojen presidenttien vaatineen aiemminkin tasaisempaa taakankantoa. Trump on tosin tehnyt sen huomattavasti edeltäjiään tomerammin ja suoraviivaisemmin. Tuloksiakin on tullut.

Trump: Osoitan kunnioitusta

Trumpin mukaan suurin osa Nato-maiden johtajista ei olisi saanut häntä osallistumaan kokoukseen. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kuitenkin soitti hänelle ja pyysi tulemaan.

Huomio tähän Nato-kokouksessa

Julkilausumien arvo on rajallinen. Muotoilut tulevat olemaan sellaisia, joihin kaikki voivat yhtyä. Oli Nato yhtenäinen tai ei, tullaan yhtenäisyyttä korostamamaan.

– Älä tuomitse [Naton huippukokousta] sen perusteella, onko julkilausuma rohkea ja jännittävä. Sitä on pakko tasoittaa yhtenäisyyden nimissä. Se ei tarkoita, etteivätkö Nato-jäsenet olisi rohkeita ja kunnianhimoisia edistäessään asioita oikeaan suuntaan, hän jatkoi.