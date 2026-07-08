Yhdysvaltain iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella tehtyihin laivaiskuihin.
Yhdysvaltain keskuskomento Centcom sanoo, että Yhdysvaltain joukot toteuttivat uuden iskusarjan Irania vastaan viimeisimmässä operaatiossaan ja osuivat yli 80 kohteeseen.
– Yhdysvaltain joukot iskivät Iranin ilmatorjuntajärjestelmiin, johtamis- ja valvontaverkkoihin, rannikon tutka-asemiin, alustorjuntaohjusjärjestelmiin sekä yli 60:een islamilaisen vallankumouskaartin pieneen alukseen Hormuzinsalmessa ja sen läheisyydessä, lausunnossa sanotaan.
– Iskujen tavoitteena oli heikentää Iranin kykyä jatkaa kansainvälisen kaupan reittiä kulkevaan kauppaliikenteeseen kohdistuvia hyökkäyksiä, lausunto jatkuu.
Asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Hormuzinsalmen alueella iskettiin ainakin kolmeen kauppa-alukseen.
Iranin vallankumouskaarti ilmoitti keskiviikkona hiukan ennen kello 7 iskeneensä 85:een Yhdysvaltain sotilaskohteeseen Bahrainissa ja Kuwaitissa vastauksena Yhdysvaltain tulitaukorikkomukseen.
Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa myös pudottaneensa yhdysvaltalaisen MQ-9-lennokin maan eteläosassa.
Iran ei salli USA:n puuttuvan Hormuzinsalmen hallinnointiin
Laivaliikennettä on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä.
Salmen alueella on kuitenkin nähty tämän jälkeen useita laivaiskuja, ja Yhdysvallat on syyttänyt niistä Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet tilanteen kärjistymiseen.
Iran pitää iskuja ”röyhkeänä hyökkäystoimena” ja sen korkein sotilasjohto ilmoitti aiemmin asevoimien antavan niille ”murskaavan vastauksen”, kertoo Reuters.