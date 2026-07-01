Näin jakantuu Trumpin kuusi miljardia | MTV Uutiset
Näin Trumpin varallisuus jakautuu: Tienannut miljardeja presidenttinä
13:44Näin Trumpin kuuden miljardin omaisuus on muodostunut
Julkaistu 25 minuuttia sitten
Sanna Voltti
MTV Uutiset selventää tässä jutussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin varallisuutta ja sen koostumusta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Yhdysvaltain historian varakkain presidentti. Ennen hänen ensimmäistä kauttaan vuonna 2016, Trump oli tunnettu liikemies, kiinteistömoguli, TV-kasvo ja miljardööri.
Trumpin toisella presidenttikaudella hänen varallisuutensa on vain kasvanut. Asiantuntijoiden mukaan Trump on keksinyt keinoja, miten tehdä rahaa myös presidenttinä.
Alakanttiin asetetun arvion mukaan Trump on tienannut toisella kaudellaan tähän saakka 1,4 miljardia dollaria, enimmäkseen krypton ja sosiaalisen median avulla.
MTV Uutiset selventää tässä jutussa, mistä presidentti Trumpin noin kuuden miljardin dollarin arvoinen varallisuus koostuu.
Rikkain presidentti ikinä
Presidentti Trumpin tarkkaa nettovarallisuutta ei voida tietää varmasti, koska hänen perheyrityksensä on yksityinen ja julkaisee vain vähän taloustietoja.
Lisäksi osa hänen varallisuudestaan koostuu kiinteistöistä, muusta omaisuudesta ja kryptovaluutoista, joiden arvoa on vaikea arvioida tarkasti.
Osa hänen omaisuudestaan on yhteisomistuksessa perheenjäsenten tai liikekumppaneiden kanssa, mikä myös vaikeuttaa hänen omistusosuutensa arviointia.
Toisaalta hänen talouttaan pitkään tutkineet asiantuntijat ovat saaneet hyvän käsityksen siitä, mistä presidentin omaisuus koostuu.
Presidenttinä hänen varallisuutensa on myös paikoin läpinäkyvää.
Lisäksi presidentin vuosittainen taloudellinen ilmoitus tarjoaa tietoa hänen liiketoimistaan ja veloistaan, mukaan lukien joitakin viimeaikaisiin oikeusjuttuihin liittyviä velvoitteita.
Maaliskuussa 2026 Forbes talous- ja yritysmedia arvioi presidentin varallisuuden olevan noin 6,5 miljardia dollaria. MTV Uutiset haastatteli arvion tehnyttä toimittajaa . Koko hänen haastattelunsa voit lukea .
Vertailuksi, entinen presidentti Joe Biden on nettoarvoltaan noin kymmenen miljoonan arvoinen ja Barack Obama yhdessä vaimonsa Michellen kanssa ovat netolta 70 miljoonan arvoisia.
Virallisesti köyhintä Yhdysvaltain presidenttiä on vaikea arvioida, mutta Harry S. Truman osuu lähelle. Valkoisesta talosta lähtiessään vuonna 1953, hän ja hänen vaimonsa Bess eivät omistaneet edes autoa, ja palasivat presidenttikauden jälkeen junalla Missouriin, jossa he asuivat maatilalla.
Trumpin nettovarallisuus on siis kasvanut reilusti hänen toisella presidenttikaudellaan, pääosin krypton ansiosta.
Krypton avulla myös Trumpin nuorempi poika Eric Trump rikastui kymmenkertaisesti vuoden 2024 vaalien jälkeen ja hänestä tuli miljardööri.
Merkittävä osa Trumpin kryptovarallisuudesta perustuu vasta noin puoli vuotta vanhaan $TRUMP-meme-kolikkoon, jonka hän lanseerasi juuri ennen virkaanastujaisiaan tammikuussa.
Trump ja hänen yhteistyökumppaninsa omistavat edelleen valtaosan luoduista $TRUMP-kolikoista. Kesäkuun 29. päivä yksittäisen $TRUMP-kolikon arvo oli 1.46 euroa.
Summa on kuitenkin pitkälti teoreettinen: kolikoita ei tällä hetkellä voida vapaasti myydä, ja suuri myynti romahduttaisi niiden hinnan.
Lisäksi ei ole selvää, kuinka suuri osa omistuksista kuuluu Trumpille ja kuinka suuri osa hänen kumppaneilleen.
Trumpilla on paljon muutakin kryptovaluuttaa, jonka arvoa on vaikea arvioida tarkkaan. Kun Financial Times kysyi presidentin pojalta Eric Trumpilta hänen arviotansa perheen kryptovaluutoista saaduista voitoista, Eric Trump vastasi, että ne olivat todennäköisesti vielä paljon suuremmat, kuin lehti uskaltaa arvioida.
Trumpin toiseksi suurin varallisuuserä meemikolikon jälkeen on hänen omistuksensa Truth Socialia pyörittävässä pörssiyhtiössä, Trump Media & Technology Group. Trump omistaa yhtiöstä 115 miljoonaa osaketta. 29. kesäkuuta yhden osakkeen arvo oli 7,42 $.
Arvo realisoituu kuitenkin vasta osakkeita myytäessä.
Golfklubit ja resortit
Trumpin Yhdysvalloissa omistamien golfklubien nettoarvo on 549 miljoonaa dollaria. Tuotot kasvoivat selvästi Trumpin ensimmäisen presidenttikauden jälkeen.
Floridassa sijaitsevan Mar-a-Lagon nettoarvo on 564 miljoonaa dollaria. Yksityisklubin liiketoiminta on selvästi hyötynyt politiikan tuomasta julkisuudesta.
Trump National Doral Miami -golfresortin nettoarvo on 255 miljoonaa dollaria. Koronapandemian tappioiden jälkeen sen kannattavuus on nyt elpynyt.
Lisäksi Trump omistaa kolme golfresorttia Euroopassa, joiden nettoarvo 116 miljoonaa dollaria. Tappioiden jälkeen liiketoiminta on elpynyt.
Kiinteistöt
Suurin osa Trumpin omistamista tai osittain omistamista isoista kiinteistöistä sijaitse New Yorkissa Manhattanilla. Kuuluisimmat näistä ovat Trump Tower, Trump Building ja Trump International Hotel and Tower.
Lisäksi hän omistaa asuntoja ja liiketiloja niin New Yorkissa kuin muissakin kaupungeissa. Las Vegasissa sijaitsee Trump International Hotel Las Vegas.
Myös Chicagosta löytyy Trump International Hotel & Tower Chicago.
Trump omistaa myös maata New Yorkin osavaltiossa ja Kaliforniassa ja viinitilan Virginiassa.
Muut omistukset
Trump-brändin Trumpin lisensointi- ja hallinnointiliiketoiminta on arvoltaan noin 533 miljoonaa dollaria.
Brändibisnes heikkeni vuoden 2021 jälkeen, mutta kasvoi uudelleen vuonna 2024 ja on jatkanut laajenemista uusien sopimusten myötä eri maissa.
Trumpin nimellä varustettua kampanjatavaraa myydään lippalakeista joulukoristeihin, mutta sen lisäksi Trump on lanseerannut esimerkiksi Trump-Raamatun, rannekellon, tennarit, saappaat, kitaran ja kultaisen medaljongin. Näitä myymällä Trump on tienannut miljoonia, tarkkaa lukua on vaikeaa jäljittää.
Trumpin lentokalusto on arvoltaan noin 11 miljoonaa dollaria. Kalusto sisältää yhden helikopterin ja yhden lentokoneen.
Trump tekee rahaa myös myymällä nimellään varustettua tavaraa.
Trumpin oikeudelliset vastuut: −97 miljoonaa dollaria (maaliskuu 2026)
New Yorkin muutoksenhakutuomioistuin kumosi noin 500 miljoonan dollarin tuomion Trumpin siviilihuijausjutussa. Trump on kuitenkin yhä velvollinen maksuihin kirjailija E. Jean Carrollille, joka on syyttänyt Trumpia raiskauksesta tavaratalossa.
Maanantaina Yhdysvaltain korkein oikeus on hylkäsi Trumpin pyynnön käsitellä hänen seksuaalisesta hyväksikäytöstä saamansa tuomio uudelleen. Korkein oikeus ei ota käsittelyyn Trumpin pyyntöä, jolla hän halusi kumota hänen maksettavakseen määrätyt viiden miljoonan dollarin korvaukset.
Talous- ja yritysjulkaisu Forbesin lisäksi MTV on käyttänyt tässä jutussa lähteinä New York Times -lehteä, Reuters uutistoimistoa, Cryptocurrencies-sivustoa, ABC News -mediaa sekä Financial Times -lehteä.