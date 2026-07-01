MTV Uutiset selventää tässä jutussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin varallisuutta ja sen koostumusta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Yhdysvaltain historian varakkain presidentti. Ennen hänen ensimmäistä kauttaan vuonna 2016, Trump oli tunnettu liikemies, kiinteistömoguli, TV-kasvo ja miljardööri.

Trumpin toisella presidenttikaudella hänen varallisuutensa on vain kasvanut. Asiantuntijoiden mukaan Trump on keksinyt keinoja, miten tehdä rahaa myös presidenttinä.

Alakanttiin asetetun arvion mukaan Trump on tienannut toisella kaudellaan tähän saakka 1,4 miljardia dollaria, enimmäkseen krypton ja sosiaalisen median avulla.

MTV Uutiset selventää tässä jutussa, mistä presidentti Trumpin noin kuuden miljardin dollarin arvoinen varallisuus koostuu.

Rikkain presidentti ikinä

Presidentti Trumpin tarkkaa nettovarallisuutta ei voida tietää varmasti, koska hänen perheyrityksensä on yksityinen ja julkaisee vain vähän taloustietoja.

Lisäksi osa hänen varallisuudestaan koostuu kiinteistöistä, muusta omaisuudesta ja kryptovaluutoista, joiden arvoa on vaikea arvioida tarkasti.

Osa hänen omaisuudestaan on yhteisomistuksessa perheenjäsenten tai liikekumppaneiden kanssa, mikä myös vaikeuttaa hänen omistusosuutensa arviointia.

Toisaalta hänen talouttaan pitkään tutkineet asiantuntijat ovat saaneet hyvän käsityksen siitä, mistä presidentin omaisuus koostuu.

Presidenttinä hänen varallisuutensa on myös paikoin läpinäkyvää.

Lisäksi presidentin vuosittainen taloudellinen ilmoitus tarjoaa tietoa hänen liiketoimistaan ja veloistaan, mukaan lukien joitakin viimeaikaisiin oikeusjuttuihin liittyviä velvoitteita.

Maaliskuussa 2026 Forbes talous- ja yritysmedia arvioi presidentin varallisuuden olevan noin 6,5 miljardia dollaria. MTV Uutiset haastatteli arvion tehnyttä toimittajaa . Koko hänen haastattelunsa voit lukea .