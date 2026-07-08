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Nato-kokouksessa värähti: Erling Haalandista ehdotus

Norja kaatoi viimeksi Brasilian ja

– Hän ei ole kaupan.

Ehdotukselle naureskellut Störe teki välittömästi MM-kisoista tutun viikinkisoutueleen ja vastasi.

– Yhteentoimivuus tarkoittaa myös miehistöjen jakamista. Jos voisitte jakaa Erling Haalandin kanssamme seuraavassa MM-turnauksessa, arvostaisimme sitä suuresti, Reuters kertoo Carneyn vitsailleen Stören suuntaan.

Carney tapasi Ankarassa tiistaina norjalaiskollegansa Jonas Gahr Stören ja Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin . Maiden välisten sukellusvenekauppojen lomassa keskustelu lipsahti myös MM-jalkapallon puolelle.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

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. Kanada putosi turnauksesta Marokon käsissä neljännesvälierissä.

Haaland on mättänyt turnauksessa seitsemän osumaa, ja jakaa maalipörssin kakkospaikkaa Kylian Mbappen kanssa Lionel Messin takana.