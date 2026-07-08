Kanadan pääministeri Mark Carney paljasti Nato-huippukokouksessa Turkissa tiistaina seuranneensa myös Erling Haalandin otteita jalkapallon MM-kisoissa.
Carney tapasi Ankarassa tiistaina norjalaiskollegansa Jonas Gahr Stören ja Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin. Maiden välisten sukellusvenekauppojen lomassa keskustelu lipsahti myös MM-jalkapallon puolelle.
Carney kokeili kepillä jäätä.
– Yhteentoimivuus tarkoittaa myös miehistöjen jakamista. Jos voisitte jakaa Erling Haalandin kanssamme seuraavassa MM-turnauksessa, arvostaisimme sitä suuresti, Reuters kertoo Carneyn vitsailleen Stören suuntaan.
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Ehdotukselle naureskellut Störe teki välittömästi MM-kisoista tutun viikinkisoutueleen ja vastasi.
– Hän ei ole kaupan.