Ranskalaisseura Toulouse on tehnyt kuuden miljoonan euron tarjouksen suomalaispelaaja Matias Siltasesta, uutisoi ruotsalaislehti Expressen.
19-vuotias Siltanen siirtyi tammikuussa 2025 KuPSista Djurgårdeniin. Keskikenttäpelaaja on sen jälkeen pelannut Ruotsin Allsvenskanissa kaikkiaan 39 ottelussa.
Expressenin tietojen mukaan DIF käy nyt Siltasesta neuvotteluita ranskalaisen Toulousen kanssa. Tarjottu siirtosumma on lehden mukaan kuusi miljoonaa euroa.
Siltasella on sopimus Djurgårdenin kanssa vuoden 2027 loppuun saakka. Vuonna 2024 Siltanen oli mukana voittamassa KuPSille Veikkausliigan ja Suomen cupin mestaruuksia.
Siltanen toimi Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen kapteenina kesäkuussa Ruotsia ja Norjaa vastaan pelatuissa maaotteluissa.