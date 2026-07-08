Suomalaiskoripalloilija Awak Kuier oli ennätysvireessä WNBA:n kierroksella viime yönä.
Kuierin edustama Dallas Wings kukisti New York Libertyn 88–77. Suomalaistähti summasi WNBA-uransa ensimmäisen tupla-tuplan.
Kuier, 24, heitti kymmenen pistettä, kahmi 12 levypalloa, antoi seitsemän koriin johtanutta syöttöä ja blokkasi vastustajan heiton kolmesti vajaan 28 minuutin peliajalla. Levypallo- ja syöttölukemat ovat hänen uransa korkeimmat WNBA:ssa.
Kuier oli myös huipputarkka (3/4) kolmen pisteen rajan takaa.
Sarjassa neljäntenä oleva Wings liitää kolmen ottelun voittoputkessa.