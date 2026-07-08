Novak Djokovic kukisti Felix Auger-Aliassimen erin 3–2 tenniksen Grand Slam -turnauksen Wimbledonin historian pisimmissä puolivälieräottelussa tiistai-iltana.
Voittolukemat merkittiin serbialaiselle Djokovicille 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4). Ottelu kesti viisi tuntia ja 15 minuuttia.
Kyseessä on Wimbledonin puolivälierähistorian pisin ottelu. Matsi on myös pisin Djokovicin Wimbledonissa pelaama ottelu.
– Unohtumaton iltavuoro, Djokovic hehkutti Facebookissa.
– Tämä oli yksi parhaista otteluista, joita olen pelannut Wimbledonissa, hän tunnelmoi Reutersin mukaan.
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Taisto päättyi paikallista aikaa kello 22.52, vain kahdeksan minuuttia ennen säännöissä olevaa takarajaa. Viimeiset kolme erää pelattiin suljetun katon alla.
Djokovic, 39, hakee turnauksesta kahdeksatta mestaruuttaan, mikä nostaisi hänet Wimbledonin kunniataulukossa Roger Federerin rinnalle.
Djokovic kohtaa välierissä turnauksen ykkössijoitetun ja puolustavan mestarin Jannik Sinnerin.