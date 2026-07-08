Woody Allenin elokuvista tuttu Louise Lasser on kuollut.

Näyttelijä Louise Lasser on kuollut 87-vuotiaana. Lasser tuli tutuksi Mary Hartman, Mary Hartman -tv-sarjasta.

Lasserin sisko kertoi The Hollywood Reporter -julkaisulle tämän menehtyneen kotonaan Manhattanilla maanantaina luonnollisista syistä.

Lasser näytteli Woody Allenin rinnalla elokuvissa.IMAGO/Landmark Media/ All Over Press

Lasser oli naimisissa ohjaaja Woody Allenin kanssa vuodesta 1966 vuoteen 1970 asti.

Lasser oli miehensä vastanäyttelijä elokuvissa Ota rahat ja juokse sekä Bananas – minä ja vallankumous. Heidän viimeinen yhteinen elokuvansa oli vuonna 1972 Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää seksistä, mutta et ole rohjennut kysyä.

Louise Lasser vuonna 2014.IMAGO/MediaPunch/ All Over Press

Lasser on nähty myös muun muassa Unelmien sielunmessu -elokuvassa sekä Girls-sarjassa.