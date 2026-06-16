Yhdysvaltain presidentti kiirehtii Iranin-konfliktin loppua sisäpoliittisen paineen alla, vaikka perjantaina allekirjoitettavaa rauhansopimusta varjostavat yhä suuret kysymykset, kirjoittaa MTV:n ulkomaantoimittaja Anna Saraste.
Hymy pyöreän pöydän ääressä on leveä. Käsissään Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pitelee Saksan jalkapallojoukkueen trikoota, jossa lukee suurin kirjaimin "Trump 47".
Trump on Yhdysvaltojen 47. presidentti. Saksan liittokansleri Friedrich Merz antoi paidan hänelle syntymäpäivälahjaksi, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa paraikaa pelattaviin jalkapallon MM-kisoihin viitaten.
Tunnelma Ranskan Évianissa eilen alkaneessa G7-kokouksessa tuntuukin olevan kepeämpi kuin kertaakaan maailman johtajien puheissa viime kuukausina.
G7 viittaa maailman johtaviin teollisuusmaihin, jotka kokoustavat keskenään kerran vuodessa. Kokouksessa vierailee muita maailman johtajia, kuten Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyen.
Helmikuun lopulla alkanut Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin on paitsi ennestään rikkonut suhteita Eurooppaan, myös repinyt syviä railoja Yhdysvaltojen sisällä. Trumpin oma puolue republikaanit on jakautunut kysymyksessä Iranin sodan mielekkyydestä.
Monet republikaanit pelkäävät, että Yhdysvalloissa sodan seurauksena nousseet bensa- ja muut kuluttajahinnat voisivat kääntää loppuvuodesta järjestettävien välivaalien tuloksen demokraattien eduksi.
Trumpilla on ollut kiire saada konflikti päätökseen lähinnä Yhdysvalloissa kasvaneen kritiikin takia, vaikka hän on esittänyt suvereenia sotaherraa, joka päättää henkilökohtaisesti Iraniin tippuvien pommien määrästä.
Puheet lyhyestä sodasta ovat jo eilisen kevään lumia, jotka on yritetty unohtaa nopeasti virallisissa puheissa.