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Trump myy Iran-diilin voittona G7:ssä

Puheet lyhyestä sodasta ovat jo eilisen kevään lumia, jotka on yritetty unohtaa nopeasti virallisissa puheissa.

Trumpilla on ollut kiire saada konflikti päätökseen lähinnä Yhdysvalloissa kasvaneen kritiikin takia, vaikka hän on esittänyt suvereenia sotaherraa, joka päättää henkilökohtaisesti Iraniin tippuvien pommien määrästä.

Monet republikaanit pelkäävät, että Yhdysvalloissa sodan seurauksena nousseet bensa- ja muut kuluttajahinnat voisivat kääntää loppuvuodesta järjestettävien välivaalien tuloksen demokraattien eduksi.

Helmikuun lopulla alkanut Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin on paitsi ennestään rikkonut suhteita Eurooppaan, myös repinyt syviä railoja Yhdysvaltojen sisällä. Trumpin oma puolue republikaanit on jakautunut kysymyksessä Iranin sodan mielekkyydestä.

Trump on Yhdysvaltojen 47. presidentti. Saksan liittokansleri Friedrich Merz antoi paidan hänelle syntymäpäivälahjaksi, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa paraikaa pelattaviin jalkapallon MM-kisoihin viitaten.

Yhdysvaltain presidentti kiirehtii Iranin-konfliktin loppua sisäpoliittisen paineen alla, vaikka perjantaina allekirjoitettavaa rauhansopimusta varjostavat yhä suuret kysymykset, kirjoittaa MTV:n ulkomaantoimittaja Anna Saraste.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Jos konflikti päättyi sunnuntaihin, sitä kesti yhteensä 107 päivää. Vielä päätepistettä ei uskalla virallisesti julistaa, sillä moni kriittinen askel rauhan takaamiseksi puuttuu.