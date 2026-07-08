Kaksi Yhdysvaltain MM-joukkueen jäsentä suljettiin ulos neljännesvälierästä Belgiaa vastaan, uutisoi muun muassa ESPN.

Kansainväliseltä jalkapalloliitolta Fifalta porttikiellon otteluun saaneet taustaryhmän henkilöt ovat maajoukkuemanageri Sam Zapatka ja Yhdysvaltain jalkapalloliiton varaturvallisuuspäällikkö Frank Pannell.

Medialähteiden mukaan Fifa teki päätöksen henkilöiden sisäänpääsyn estämisestä vain hieman ennen maanantain Belgia-ottelua antamatta tarkempia perusteluita. ESPN:n mukaan Zapatkalla ja Pannellilla oli pääsy alueille, joihin heillä ei ollut lupaa liikkua.

Huhtikuussa Seton Hallin yliopiston lehti The Setonian uutisoi, että Pannell on aiemmin työskennellyt Yhdysvaltain salaisessa palvelussa ja maan ulkomaan tiedustelupalvelu CIA:ssa. Zapatka on ollut USA:n jalkapalloliiton USSF:n palveluksessa vuodesta 2015 alkaen.

USSF:n mukaan porttikielto otteluun ei kuitenkaan liittynyt aiempaan kiistaan, jossa Fifa yllättäen perui yhdysvaltalaispelaaja Folarin Balogunin pelikiellon otteluun.

USA koki neljännesvälierissä selvän 1–4-tappion Belgialle.