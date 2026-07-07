Itäväylällä kahden ihmisen yli ajanut taksinkuljettaja oli ajanut päihtyneenä asiakkaita kyydissään jo ennen kohtalokasta turmaa.
Poliisilla alkaa olla jo tarkka käsitys siitä, mitä Helsingin Itäväylällä tapahtui viime viikon maanantain ja tiistain välisenä yönä, kun kaksi noin 30-vuotiasta ihmistä jäi taksinkuljettajan auton alle ja kuoli.
Nelikymppistä taksinkuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Yliajo tapahtui yöllä ennen puoli yhtä ja taksinkuljettaja otettiin kiinni Itäkeskuksesta parkkihallista autonsa luota hieman kahden jälkeen aamuyöllä.
Mies puhalsi tuolloin alkometriin törkeän rattijuopumuksen ylittävän promillemäärän, eli yli 1,2 promillea. Poliisi epäilee miehen olleen päihtynyt alkoholista. Miehen päihtymyksen tila selviää tarkemmin verikokeista, joiden tulosten odotetaan valmistuvan parin viikon päästä.
Humalassa asiakkaat kyydissä
Yliajon aikaan taksinkuljettaja ei ollut työajossa eikä hänellä ollut asiakkaita kyydissään, mutta poliisille on selvinnyt, että mies oli tehnyt töitä aiemmin samana iltana ja ajanut tuolloinkin humalassa.
– Meillä on epäilys, että hän on kuljettanut ainakin joitakin tai jotakuta asiakasta päihtyneenä. Tiedämme aika tarkasti, missä hän on ajellut. Hän on ajanut Helsingin alueella eikä siis mitään kovin pitkiä matkoja illan aikana, rikoskomisario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista kertoo.
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Jatkanut töitä juomisen jälkeenkin
Tutkinnanjohtajan mukaan vaikuttaa siltä, että taksinkuljettaja on maanantain aikana tehnyt välillä asiakaskuljetuksia ja ollut välillä vapaalla. Alkoholin juominen on tapahtunut tiettävästi vapaa-ajalla, mutta taksinkuljettaja on jatkanut asiakasajoja vielä juomisen jälkeenkin.