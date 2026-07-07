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Taksikuski ajoi humalassa jo ennen Itäväylän yliajoa | MTV Uutiset



Poliisilta uutta tietoa Itäväylän kuolinturmasta: Taksikuski oli kyydinnyt humalassa asiakkaita jo aiemmin illalla 7:45 Uudet tiedot: Rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén avaa kysymyksiä herättänyttä Itäväylän kuolonturmaa. Julkaistu 9 minuuttia sitten Tiia Palmén Itäväylällä kahden ihmisen yli ajanut taksinkuljettaja oli ajanut päihtyneenä asiakkaita kyydissään jo ennen kohtalokasta turmaa. Poliisilla alkaa olla jo tarkka käsitys siitä, mitä Helsingin Itäväylällä tapahtui viime viikon maanantain ja tiistain välisenä yönä, kun kaksi noin 30-vuotiasta ihmistä jäi taksinkuljettajan auton alle ja kuoli. Nelikymppistä taksinkuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Yliajo tapahtui yöllä ennen puoli yhtä ja taksinkuljettaja otettiin kiinni Itäkeskuksesta parkkihallista autonsa luota hieman kahden jälkeen aamuyöllä. Mies puhalsi tuolloin alkometriin törkeän rattijuopumuksen ylittävän promillemäärän, eli yli 1,2 promillea. Poliisi epäilee miehen olleen päihtynyt alkoholista. Miehen päihtymyksen tila selviää tarkemmin verikokeista, joiden tulosten odotetaan valmistuvan parin viikon päästä. Humalassa asiakkaat kyydissä Yliajon aikaan taksinkuljettaja ei ollut työajossa eikä hänellä ollut asiakkaita kyydissään, mutta poliisille on selvinnyt, että mies oli tehnyt töitä aiemmin samana iltana ja ajanut tuolloinkin humalassa. – Meillä on epäilys, että hän on kuljettanut ainakin joitakin tai jotakuta asiakasta päihtyneenä. Tiedämme aika tarkasti, missä hän on ajellut. Hän on ajanut Helsingin alueella eikä siis mitään kovin pitkiä matkoja illan aikana, rikoskomisario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista kertoo. Lue myös: Uutta tietoa Itäväylän onnettomuudesta: Useita hätäpuheluita – näin taksikuski löytyi Jatkanut töitä juomisen jälkeenkin Tutkinnanjohtajan mukaan vaikuttaa siltä, että taksinkuljettaja on maanantain aikana tehnyt välillä asiakaskuljetuksia ja ollut välillä vapaalla. Alkoholin juominen on tapahtunut tiettävästi vapaa-ajalla, mutta taksinkuljettaja on jatkanut asiakasajoja vielä juomisen jälkeenkin.

– Kukaan, ei taksin asiakkaat tai muutkaan, ole huomanneet hänen päihtymystään. Hän ei ole ollut niin selkeästi humalassa, että se olisi näkynyt ulospäin.

Poliisi on käynyt läpi valvontakamerakuvia hetki ennen yliajoa. Niissä miehen ajo näyttää normaalilta.

– Mitään sellaista ei ole tullut esiin, että hän olisi ajanut jotenkin huonosti tai epävakaasti. Ulospäin ajo on näyttänyt normaalilta, Lindholm kertoo.

Yliajosta epäilty taksinkuljettaja oli kiinniotettuna ja pidätettynä onnettomuusyöstä alkaen, mutta hänet laskettiin vapaaksi viime perjantaina. Miestä kuulusteltiin kahdesti päivien aikana.

Kuulusteluissa mies avasi hyvin tapahtumia yliajohetkellä.

– Tilanne on tullut eteen äkillisenä ja odottamattomana. Ei tämä ole helppo tilanne hänellekään, Lindholm kuvailee.

Syy Itäväylälle kävelyyn voi jäädä epäselväksi

Poliisin mukaan taksinkuljettaja ajoi törmäyshetkellä korkeintaan lievää ylinopeutta. Tekniset tutkinnat taksiautoon ovat vielä kesken. Niistä poliisi toivoo saavansa tarkemmin selville auton nopeuden yliajohetkellä.

Auton alle jääneet uhrit, mies ja nainen, olivat Itäväylän kolmesta kaistasta keskimmäisellä, kun auto ajoi heidän ylitseen. MTV Uutisten tietojen mukaan toinen uhreista oli makaamassa ajotiellä ja toinen hänen välittömässä läheisyydessään. Mies ja nainen olivat lähes kiinni toisissaan.

– He olivat paikoillaan keskellä tietä, eivät liikuskelleet siinä, Lindholm sanoo.

Tutkinnassa ei ole edelleenkään selvinnyt mitään syytä, miksi nainen ja mies olivat menneet vilkkaasti liikennöidylle Itäväylälle, jonne ei jalankulkijoilla ole mitään asiaa. Tiellä on 70 kilometrin nopeusrajoitus ja öiseenkin aikaan sillä liikkuu autoja jonkin verran.

– Vaikea sitä syytä on saada selville, kun he eivät ole itse sitä kertomassa.

Tutkinnanjohtajan mukaan uhrit olivat viettäneet kahdestaan iltaa ennen turmaa. Kulosaaren alueella he olivat olleet ainakin yli tunnin ennen Itäväylälle kävelemistä.

– Heistä on useampia näkö- ja kuulohavaintoja lähialueelta. Siinä Kulosaaren alueella he ovat pyörineet ympäriinsä jonkun aikaa.

Väistäjä näki yliajon

Yliajo tapahtui Itäväylän itään menevillä kaistoilla Kulosaaren kohdalla, bussipysäkin lähellä. Hälytys tuli hätäkeskukseen kello 00.28 viime viikon tiistain vastaisena yönä.

Ainakin yksi auto onnistui väistämään keskellä tietä olleet uhrit. Hyvin pian tämän väistämisen jälkeen päihtynyt taksinkuljettaja törmäsi heihin.

– Tämä väistön tehnyt autoilija on pystynyt aika tarkasti kuvailemaan sen törmäyksen. Hän ohitti nämä tiellä olleet henkilöt ja lähes heti tämän jälkeen taksiauto törmäsi heihin, Lindholm kertoo.

Pari muutakin autoilijaa on pystynyt kertomaan poliisille havaintojaan yliajosta tai sitä edeltäneistä tapahtumista.