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Trump täyttää 80 vuotta – tässä presidentin älyttömimmät valheet

Donald Trump ehti valehdella lukuisia kertoja jo ensimmäisen kautensa ensimmäisinä päivinä. AFP / Lehtikuva

Julkaistu 14.06.2026 05:45

Osa Donald Trumpin valheista on vähäpätöisiä, osa vaarallisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täyttää sunnuntaina 80 vuotta. MTV Uutiset onnittelee monisanaista presidenttiä muistelemalla hänen mehukkaimpia juttujaan – eli valheita. Yksistään New York Timesissa julkaistun listan mukaan Trump valehteli julkisuudessa vähintään kerran joka päivä ensimmäisen presidenttikautensa ensimmäisten 40 päivän aikana. Ja tämä oli vasta alkua. Iran-valheet Yksi viimeisimpiä valheita – suorastaan oma rinnakkaistodellisuutensa – on Trumpin näkemys sodasta Iranissa. CNN kirjoittaa, että puheet Iranista näyttäisivät olevan suunnattu ensisijaisesti hänen itsensä pettämiseen. – Hän on maalannut Iranista kuvan maana, joka haluaa epätoivoisesti tehdä sopimuksen, ja sopimus näyttää aina olevan aivan nurkan takana. Hän on toistuvasti höllentänyt omia määräaikojaan, perunut uhkauksiaan ja vähätellyt ilmeisiä tulitauon rikkomuksia, CNN kirjoittaa. Sama malli toistui myös tällä viikolla, kun Trump vetäytyi hyökkäysuhkauksistaan vain hetki niiden julistamisen jälkeen. Tälläkin kertaa hän vetosi oletettuun edistymiseen sopimusneuvotteluissa Iranin kanssa. Lue myös: Trumpin posketon väite Iranin asevoimista: täysin tuhottu "I will build a great wall"

Rajamuurin rakentamisella leuhkiminen, "I will build a great wall", on jäänyt elämään koomikoiden lempi-imitaationa ja lukuisina meemeinä.

Vuonna 2015 Trump sanoi rakentavansa Meksikon rajalle paremman muurin kuin kukaan koskaan ja sanoi vielä maksattavansa sen lopulta Meksikolla.

– Rakennan ison muurin, eikä kukaan rakenna parempaa muuria kuin minä, uskokaa pois. Rakennan sen sitä paitsi edullisesti. Rakennan suuren muurin eteläiselle rajalle, ja panen Meksikon maksamaan sen kaiken, Trump sanoi.

Tämänkin suureellisen lausahduksen todellisuus pilasi. Meksiko ei koskaan maksanut muuria. Rakentaminen on rahoitettu Yhdysvaltain veronmaksajien ja Pentagonin budjetista otetuilla varoilla.

Muurin valmistuminen on myös viivästynyt. Viimeisimpien arvioiden mukaan se olisi valmis vuoden 2027 loppuum mennessä.

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Video alla: Tältä muuri näytti vuonna 2019

1:05

Korona innoitti Trumpia

Covid-19 alkoi levitä maailmanlaajuisesti vuonna 2020 ja aiheutti suorastaan hysteriaa. Trump yritti rauhoitella yleisöä taas valehtelemalla.

– Se (korona) tulee häviämään. Eräänä päivänä – se on kuin ihme – se häviää, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa.

Korona elää kuitenkin yhä keskuudessamme, vaikkakaan ei enää yleisvaarallisena tautina ja pandemiana.

Koronaan liittyen Trump myös esitti toisen, suorastaan hengenvaarallisen valheen. Hän esitti idean, että desinfiointiainetta voisi käyttää koronalääkkeenä ruiskuttamalla sitä suoraan keuhkoihin. Hän sanoi aineen vaikuttavan minuuteissa.

Myöhemmin hän tosin väitti desinfiointiaine-puheidensa olleen sarkasmia.

Lue myös: Trump ehdotti desinfiointiaineen piikittämistä kehoon mahdolliseksi lääkkeeksi koronaan

Obamasta sitkeä huhu

Trump ja Obama Trumpin virkaanastujaisissa vuonna 2017. Kuva: Jack Gruber-USA TODAY NETWORK.

Presidentti Barack Obama on joutunut Trumpin hampaisiin useammankin kerran. Yksi hänen usein toistamansa vale on, että Obama on syntynyt Keniassa.

Obama kuitenkin syntyi Havaijilla, joka on Yhdysvaltain osavaltio.

Vuonna 2016, pitkän painostuksen jälkeen, Trump myönsi Obaman syntymäpaikan olevan Yhdysvallat.

Ilmastonmuutos kiinalaisten juoni

Ilmastonmuutoksen Trump on kieltänyt useaan otteeseen ja sanonut sen olevan kiinalaisten suuri huijaus.

– Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen käsite on luotu Kiinassa, koska he haluavat, ettei Yhdysvaltain tuotanto enää olisi kilpailukykyinen.

Näin Trump sanoi jo vuonna 2012, ja on sittemmin toistanut asian useaan kertaan.

Donald Trump vuonna 2012./All Over Press

EU:sta oma näkemys

Euroopan unionista Trumpilla on myös monenlaista sanottavaa. Vuonna 2018 hän sanoi, että EU on alun perinkin perustettu nimenomaan hyötymään kaupankäynnissä Yhdysvalloista.

EU kuitenkin perustettiin takaamaan rauha Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen ja luomaan sisämarkkinat, ei vahingoittamaan Yhdysvaltoja.

Virkaanastujaiset innostivat liioitteluun

Osa Trumpin valheista on helppo todeta valheiksi, kuten lausunnot vuoden 2017 virkaanastujaisiin liittyen.

– Alkoi sataa, ja sitten aurinko paistoi. Se oli kaunista, Trump hehkutti.

Sääraportit virkaanastujaisista sekä videot osoittivat kuitenkin, että sade jatkui tasaisesti koko puheen ajan ilman auringonpaistetta.

Trump myös väitti, että hänen virkaanastujaisissaan oli enemmän ihmisiä kuin koskaan ennen. Ilmakuvat ja julkisen liikenteen tilastot osoittivat kuitenkin selvästi, että Barack Obaman virkaanastujaisissa vuonna 2009 oli huomattavasti enemmän yleisöä.

(Juttu jatkuu videon jälkeen)

Video: Näin MTV Uutiset raportoi virkaanastujaisista 2017

3:49

Plus kaikki muut valheet

Trump on myös muun muassa väittänyt, että sodan Ukrainassa aloitti Ukraina, eikä Venäjä. Hän on myös toistuvasti sanonut, ettei hänen ensimmäisellä presidenttikaudellaan ollut lainkaan inflaatiota, ja että vuoden 2020 presidentinvaalien tulos väärennettiin.

Valheista tieteellisen artikkelin kirjoittanut toimittaja Heidi Taksdal Skjeseth kuvailee Trumpin valehtelun nousevan omaksi lajikseen poliittisen valehtelun historiassa.



– Poliittinen valhe on ollut olemassa politiikan alusta asti. Jokin kuitenkin muuttui vuonna 2016, kun Donald Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi. Herra Trump esitti valheita valheiden jälkeen koko kampanjansa ajan, Skjeseth kirjoittaa.

– Vaikka yhdysvaltalaiset toimittajat yrittivät saada hänet vastuuseen, valheilla tai valheilla oli vain vähän seurauksia, Skjeseth jatkaa kirjoituksessaan.

George Mason Universityn professori James P. Pfiffner on puolestaan pilkkonut Trumpin valheet neljään eri kategoriaan artikkelissaan:

Ne ovat vähäpätöiset valheet, liioitellut ja itseään korostavat valheet, valheet, joilla yleisöä johdetaan harhaan sekä törkeät valheet.

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Sanna Pietiläinen MTV Uutiset Sanna Pietiläinen työskentelee MTV Uutisissa uutis- ja ajankohtaistoimittajana. Sannalle voi lähettää juttuvinkkejä. Outi Jaatinen MTV Uutiset Outi Jaatinen työskentelee toimittajana niin lifestyle-aiheiden kuin ajankohtaisuutisten parissa. Juttuvinkkejä voi laittaa sähköpostiin outi.jaatinen@mtv.fi.

12 Trumpin mehevää valhetta syntymäpäivänsä kunniaksi | MTV Uutiset