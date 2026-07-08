Julkaistu 23 minuuttia sitten

Leivo ihania perunarieskoja! Shutterstock/ Liina Pajunen

Pataleipä on paras

Mikko Takalan ja Sami Rekolan kesällä 2019 julkaistussa Voileipäkirjassa (Readme 2019) esitellään helpon ja takuuvarman pataleivän ohje. Takala ja Rekola kertovat kirjassa pataleivän helppouden ja huikean onnistumisprosentin takana piilevän hyvin yksinkertaiset syyt. Veden ja jauhojen tekeytyminen eli autolyysi muodostaa leipään mahtavaa makua ja rakennetta.