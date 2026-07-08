Nyt leivotaan ihanaa leipää! Kurkkaa kolme suosituinta leipäohjettamme.
Koostimme yhteen kolme helppoa ja todella suosittua leipäohjettamme.
Näiden leipien tekemiseen ei tarvita sen kummempia leivontataitoja! Leipätaikinat nimittäin valmistuvat helposti sekoittamalla ja muotoilukin luonnistuu käsin.
Vappu Pimiän yön yli -sämpylät
Yön yli -sämpylät villitsivät suomalaiset vuonna 2023.Otava
Juontaja ja ruokaintoilija Vappu Pimiä vieraili keväällä 2023 Huomenta Suomessa kertomassa uudesta Vappu joka päivä -keittokirjastaan (Otava 2023). Lähetyksessä Vappu myös paljasti oman suosikkileipäohjeensa.
– Ihmiset ajattelevat, että on hirveän vaikeaa tehdä sämpylöitä, mutta eihän se ole. Tässä menee viisi minuuttia, Vappu opasti tuolloin viitaten taikinan valmistumiseen.
Vapun leipäohjeen nerokkuus piilee siinä, että taikinan voi tehdä nopeasti illalla ja jättää huoneenlämpöön yöksi tekeytymään. Taikina on myös muunneltavissa sen mukaan, mitä kaapista sattuu löytymään.