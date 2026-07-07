Israelilla ja Yhdysvalloilla voi olla erimielisyyksiä Iranista, mutta Netanjahun mukaan liittolaisuus on aitoa.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vakuutti BBC:n haastattelussa, että Israel ja sen liittolainen Yhdysvallat ovat samoilla linjoilla isoista teemoista Iran-kysymyksessä.
Netanjahun mukaan huolimatta ajoittaisista erimielisyyksistä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa Iranista, he näkevät maata koskevissa isoissa kysymyksissä asiat samalla tavalla.
Netanjahu kommentoi, että on liian aikaista arvioida, mitä tapahtuu Yhdysvaltojen ja Iranin välisen väliaikaisen rauhansopimuksen seurauksena.
Lue myös: Israel kokee Yhdysvaltojen pettäneen heidät: "Siellä kuuluu hyvin katkeria ääniä"
Netanjahun mukaan Trump uskoo voivansa lopettaa Iranin ydinohjelman, mistä hän itse on itse epäileväinen.
Hän vakuutti, että maat vetävät toisinaan eriävistä kannoistaan huolimatta yhtä köyttä.
– Olemme todellisia liittolaisia.
Yhdysvallat ja Iran sopivat 60 päivän tulitauosta kesäkuussa. Israel ei ole sopimusta tehnyt.