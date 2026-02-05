Peliriippuvainen myyjä pelasi Veikkauksen pelejä firman piikkiin järkyttävällä summalla.

Pohjois-Savossa sijaitsevan Tokmannin myyjä törsäsi vuosina 2019–2022 yhteensä yli 122 000 euroa myymälän varoja Veikkauksen rahapeleihin.

Nainen toimi myymälässä veikkausvastaavana ja oli työskennellyt yrityksessä yli 20 vuotta. Samalla hän kärsi peliriippuvuudesta.

Asia selvisi yrityksen omissa selvityksissä. Taloushallinto oli huomannut kyseisellä myymälällä olleen paljon veloittamattomia Veikkauksen pelejä. Pian ilmiö osattiin yhdistää myyjän työvuoroihin, ja hänen toimiaan tutkittiin muun muassa valvontakameroilta.

Poliisille toimitettiin lopulta noin 300 videotallennetta, jossa nainen käytti veikkauskonetta tilanteissa, joissa myymälässä ei ollut asiakkaita paikalla.

Tokmannin turvallisuusvalvoja todisti oikeudessa, että nainen teki veikkauksia kymmeniä päivässä. Summat saattoivat olla satoja euroja kerralla.

Naisen teot tulivat työtovereille yllätyksenä.

– En osannut aavistaakaan, että tämmöistä tapahtui myymälässä. Se oli järkytys koko työyhteisölle, myymäläpäällikkö ihmetteli poliisin kuulemisessa.

Ykköspaheena tulosveto

Nainen tunnusti tekonsa ja kertoi pelaamisensa olleen pakkomielteistä ja riippuvaista. Hän vakuutti vastauksessaan olevansa aidosti pahoillaan tapahtuneesta ja katuvansa tekoaan. Hän kuitenkin kyseenalaisti sen, onko aidosti voinut veikata noin suurella summalla.

– Tarkkaa määrää en osaa sanoa paljonko niitä tein mutta en missään nimessä tuommoisella summalla kun edellä on mainittu, hän sanoi kuulusteluissa.

Hän kertoi pelanneensa myös verkossa ja muissa myymälöissä, kuten kioskilla. Enimmäkseen nainen pelasi tulosvetoa.

Naisen Veikkauksen-pelitilin tietojen perusteella nainen olisi tehnyt rahapeleillä tappiota yli 114 000 euroa, eikä hän olisi saanut peleillään koskaan yli 1000 euron voittoa.

Nainen kertoi oikeudessa saaneensa pelaamisensa myöhemmin hallintaan.

Yli 122 000 euron lasku

Vuonna 1969 syntynyt myyjä tuomittiin törkeästä kavalluksesta 1 vuoden 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja 40 tunnin yhdyskuntapalveluun.

Lisäksi hänet määrättiin maksamaan Tokmannille takaisin 122 100 euroa.

Tuomio on lainvoimainen.

