Britannian kuningas Charles ja kuningatar Camilla aloittavat tänään kolmepäiväisen valtiovierailun Yhdysvaltoihin.
Kuningas tapaa presidentti Donald Trumpin lyhyesti jo maanantaina.
Vierailun pääpäivä on kuitenkin tiistai, jolloin Charles muun muassa puhuu Yhdysvaltain kongressissa. Lisäksi Trump isännöi juhlaillalliset Valkoisessa talossa.
Britannian ja Yhdysvaltain suhteet ovat viime aikoina heikentyneet selvästi. Trump on arvostellut pääministeri Keir Starmeria kovin sanoin Britannian puuttuvasta tuesta sotatoimille Irania vastaan.