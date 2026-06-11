Nordea ennakoi, että suomalaiset uskaltavat käyttää tänä kesänä lomallaan enemmän rahaa kuin viime vuonna.
Korttimaksut jatkoivat toukokuussa nimellistä kasvuaan vuodentakaiseen verrattuna, selviää Nordean tuoreista tilastoista.
Inflaatio rokotti kuitenkin reaalista kasvua, joka jäi 0,7 prosenttiin.
Kauppa kävi vauhdikkaasti vapaa-ajan palveluissa, ravintoloissa, rauta- ja kodintavara-kaupassa sekä julkisessa liikenteessä.
– Keskimäärin suomalainen aikoo kuluttaa noin 1300 euroa kesälomaan, se on noin 100 euroa enemmän kuin viime vuonna. Ihmiset selkeästi näyttäisivät satsaavan kesälomaan tänä vuonna enemmän, ekonomisti Juho Kostiainen Nordeasta kommentoi MTV:n Huomenta Suomessa torstaina.
Kostiaisen mukaan suomalaisilla kuluu rahaa lomalla kulttuuriin, huvipuistoihin ja muihin vapaa-ajan palveluihin, autoiluun sekä kodin ja mökin remontointiin.