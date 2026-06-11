Yhdysvalloissa nähtiin odottamaton yleisurheilun maailmanennätys, kun 20-vuotias Ja’Kobe Tharp juoksi 110 metrin aitojen uudeksi ME-tulokseksi 12,75.
Amerikkalainen juoksi tuloksen NCAA-mestaruuskilpailujen alkuerissä Eugenessa metrin myötätuulessa.
Tharp ei ollut aiemmin urallaan alittanut 13 sekunnin rajaa, joten ennätystä voidaan pitää jättiyllätyksenä.
Aiemmin maailmanennätystä piti hallussaan Aries Merritt, joka juoksi vuonna 2012 ajan 12,80.
Viime syksynä Tharp sijoittui Tokion MM-kisoissa kuudenneksi.