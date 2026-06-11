Tänään käynnistyvien jalkapallon MM-kisojen kärkimaihin lukeutuva Englanti voitti myöhään keskiviikkoiltana MM-kenraalissaan Costa Rican vakuuttavasti maalein 3–0.
Ottelu pääsi alkamaan noin tunnin myöhässä kenttää kastelleen rankkasateen vuoksi.
Englanti hallitsi etenkin ottelun ensimmäistä puoliaikaa ylivoimaisesti ja siirtyi johtoon Arsenal-tähti Declan Ricen maalilla yhdeksännellä minuutilla. Barcelonan tuore jättihankinta Anthony Gordon tarjosi maaliin näyttävän alustuksen.
Toista puoliaikaa oli pelaamatta reilut 20 minuuttia, kun Jude Bellingham harhautteli itsensä rangaistusalueelle ja tarjosi vetopaikan Eberechi Ezelle, jonka veto otti osumaa Costa Rican pelaajan käteen. Tilanteesta seuranneen rangaistuspotkun upotti yläkulmaan ottelun ykkösnimi Gordon.
– Yritin etsiä katseellani Harry Kanea, mutta kun huomasin, että hänet oli vaihdettu kentältä, halusin ottaa rangaistuspotkun vastuulleni, Gordon sanoi ottelun jälkeen Sky Sportsin mukaan.
– Rakastan rangaistuspotkujen painetta.
Vaihdosta kentälle tullut Ollie Watkins siivosi 87. minuutilla irtopallon maalin edestä verkkoon ja sinetöi loppulukemat.
– Halusimme saada pelaamisemme seuraavalle tasolle intensiteetissä, sitoutumisessa, yhtenäisyydessä – ja onnistuimme siinä, päävalmentaja Thomas Tuchel sanoi ottelun jälkeen medialle.
Englanti aloittaa MM-turnauksensa ensi keskiviikkona Dallasissa Kroatiaa vastaan. Costaa Ricaa ei turnauksessa nähdä.
MM-kisat alkavat tänään torstaina Meksikossa pelattavalla avauskamppailulla Meksiko-Etelä-Afrikka.