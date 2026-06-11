Paavi Leo on vierailulla Espanjassa.
Espanjassa vieraileva paavi Leo on siunannut Barcelonassa Sagrada Familia -kirkon uuden Jeesus-tornin.
Siunauksen yhteydessä järjestettiin keskiviikkoiltana messu, johon osallistuivat muun muassa Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sekä kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Paavi siunasi tornin messun päätteeksi.
Sagrada Familiaa on rakennettu yli 140 vuotta.AFP / Lehtikuva
Sagrada Familiaa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesus-tornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä.
Tilaisuus päättyi ilotulitukseen.AFP / Lehtikuva
Paavin viikon mittainen Espanjan-vierailu alkoi lauantaina.