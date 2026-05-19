Putin haluaa Kiinan-vierailulla kertoa, että maiden välit ovat kunnossa.

Johtava tutkija Sinikukka Saari Ulkopoliittisesta instituutista sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin Kiinan-vierailun viestivän siitä, että maiden yhteistyö jatkuu.

– Presidentti Putin hakee tältä vierailulta ensisijaisesti sekä poliittista että taloudellista tukea. Vierailu on signaali, että yhteistyö jatkuu, ja se on vakaalla pohjalla jo ennen vierailua, Sinikukka Saari sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Putin aloitti tänään kaksipäiväisen valtiovierailun Kiinassa – vain kolme päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli Kiinan presidentin Xi Jinpingin vieraana.

Vierailu tapahtuu maailmanpoliittisesti kiinnostavaan aikaan, kun huhut Venäjän talouden heikkenemisestä vahvistuvat, ja presidentti Putinin kerrotaan pelkäävän oman turvallisuutensa puolesta entistä enemmän.

Mailla ei tapana olla täysin eri mieltä

Brittilehti Financial Times (FT) kertoi tänään lähteisiinsä vedoten Xin sanoneen Trumpille, että Putin voi joutua katumaan hyökkäystään Ukrainaan.

Saari sanoo Kiinan ulkoministeriön jo kiistäneen tiedot täysin. Hänen mukaansa mailla ei ole tapana olla julkisesti eri mieltä.

– Kiina ja Venäjä eivät ole kaikista asioista samaa mieltä, mutta koskaan ei selkeästi olla eri mieltä. Eli silloin, kun ei olla täysin samaa mieltä, mieluummin vaietaan ja annetaan tilaa toiselle, Saari sanoi.