Kodeistaan pakenemaan joutuneiden ihmisten määrä väheni ensi kertaa kymmeneen vuoteen, kertoo YK:n pakolaisjärjestö.
YK:n pakolaisjärjestön mukaan viime vuoden lopussa maailmassa oli noin 118 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Määrä väheni toissa vuodesta noin 5 miljoonalla.
Lukuun lasketaan niin maiden sisäiset pakolaiset kuin turvapaikanhakijat ja muut pakolaisetkin.
Jopa noin 15 miljoonaa paennutta palasi viime vuonna koteihinsa. Sotaa, väkivaltaa ja vainoa paenneiden määrä pysyi järjestön mukaan yhä hälyttyvän suurena.