Trumpin suuruudenhullu hanke etenee – tuore suunnitelma paljastaa kylmät faktat

Maan kansallispuistoja hallinnoiva National Park Service julkaisi taannoin riemukaaren suunnitelmat ja havainnekuvat kansalaisille kommentoitavaksi. 76-metriä korkea kaari rakennettaisiin betonista ja se olisi tarkoitus päällystää graniitilla.

Hankkeet aiheuttavat kiistaa ja oikeustoimia

Trumpin suunnitelmat ovat aiheuttaneet paljon kritiikkiä, mutta toistaiseksi hanketta ei ole pysäytetty. Trumpin hallinto vetoaa satavuotiseen lakiin oikeutena riemukaarelleen. Rakennelman suunnitelmia ei vielä ole hyväksytty National Capital Planning Commissionissa, vaikka Trump on virheellisesti niin väittänyt.