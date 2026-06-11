Donald Trump haluaa rakentaa riemukaaren.
Yhdysvaltain sisäministeriön julkaiseman suunnitelman mukaan presidentti Donald Trumpin riemukaaren rakentaminen maan pääkaupunkiin Washingtoniin on haastava projekti, kertoo muun muassa ABC News.
Alun perin kaarta suunniteltiin väliaikaiseksi juhlistamaan Amerikan 250-vuotisjuhlaa, mutta sittemmin Valkoisen talon kerrottiin pohtineen pysyvän monumentin rakentamista.
Jotta hanke saataisiin realistisesti toteutettua seuraavan 2–3 vuoden aikana ennen Trumpin presidenttikauden loppua, niin se vaatisi muun muassa ympäripyöreitä työvuoroja.
Maan kansallispuistoja hallinnoiva National Park Service julkaisi taannoin riemukaaren suunnitelmat ja havainnekuvat kansalaisille kommentoitavaksi. 76-metriä korkea kaari rakennettaisiin betonista ja se olisi tarkoitus päällystää graniitilla.
Kaaren päälle nostetaan kultainen patsas. Suunnitelmien mukaan projekti vaatisi jopa 100 maansiirtoauton liikennöintiä päivittäin, sekä useita 97-metrisiä nostureita.
Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt esitteli hanketta huhtikuussa./All Over Press
NPS:n raportin mukaan töitä tehtäisiin vuorokauden ympäri kahdessa 10-tuntisessa vuorossa.