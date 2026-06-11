Mansikat, varhaisperunat ja vihannekset kypsyvät juhannuspöytään.

Kotimaisia varhaisperunoita, vihanneksia ja mansikoita saadaan juhannuspöytään, kertoo maatalousalan järjestö Pro Agria.



Varhaisperunaa on korjattu jo jonkin aikaa, ja sitä tulee usealta seudulta juhannukseen mennessä.

Myös ensimmäiset avomaankurkut, varhaiskaalit ja tarhaherneet ovat tulleet myyntiin nippuvihannesten seuraksi. Avomaan vihannekset ovat kasvaneet tänä kesänä nopeasti lämpimien säiden vuoksi. Kotimaisen parsan saanti loppuu juhannukseen mennessä.



Mansikkaa ja vadelmaa on jo saatavilla kasvutunneleista. Ensimmäisiä avomaanmansikoita poimitaan nyt maan lounaisosissa, ja avomaan pääsatokausi alkanee juhannuksena.

Raparperin satokausi on parhaillaan menossa.

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8:50 Peruna-alan yhteistyöryhmän asiamies Kati Pohjanmaa kertoo parhaan tavan keittää varhaisperunat sekä vinkin hölskypottuihin.