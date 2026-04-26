Kuningas Charlesin ja hänen vaimonsa Camillan on tarkoitus matkustaa nelipäiväiselle valtiovierailulle Yhdysvaltoihin maanantaina levottomassa tilanteessa.

Kuningas Charlesin alkavalla viikolla tapahtuvan Yhdysvaltain-vierailun turvallisuus on herättänyt pohdintaa.

Buckinghamin palatsista kerrotaan, että Yhdysvaltain viranomaisten kanssa keskustellaan parhaillaan siitä, vaikuttaako Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella tapahtunut ampumatapaus Charlesin valtiovierailun suunnitelmiin.

Turvallisuushuolia herättänyt ampumavälikohtaus sattui Washingtonissa Hilton-hotellissa varhain sunnuntaina Suomen aikaa.

Yhdysvaltojen virkaatekevä oikeusministeri Todd Blanche uskoo, että epäilty ampuja pyrki iskemään Trumpia ja hänen hallintonsa korkea-arvoisia jäseniä vastaan.

Blanche kertoo olevansa vakuuttunut siitä, että kuningas Charles tulee olemaan turvassa vierailunsa aikana.

Buckinghamin palatsin tiedottajan mukaan Charlesia on informoitu kattavasti tilanteesta, ja tiedottajan mukaan Charles on ollut helpottunut siitä, että kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Tiedottajan mukaan Britannian ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat ampumatapauksen seurauksena käyneet useita keskusteluita vierailun turvallisuudesta.