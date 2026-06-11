Koripallon NBA:ssa New York Knicks on enää yhden voiton päässä mestaruudesta, kun se voitti San Antonio Spursin pistein 107–106.
Spurs piti johtoasemaa aina viimeiseen neljännekseen asti. Knicks teki kuitenkin kotiparketillaan huiman loppukirin 29 pisteen takaa.
Ottelun viimeiset minuutit kuluivat jännittävästi lähes tasapistein, ja joukkueet ottivat johtoaseman vuoroin. Voiton Knicksille ratkaisi OG Anunoby vain 1,2 sekuntia ennen ottelun päättymistä.
Knicksin kiri oli NBA:n finaalihistorian hurjin. Tähän asti ennätystä oli pitänyt hallussaan Los Angeles Lakers, joka nousi vuonna 2008 voittoon 24 pisteen takaa.
NBA:n pudotuspelihistoriassa pidemmältä takamatkalta on tullut vain Golden State Warriors, joka oli kevään 2009 pudotuspelien avauskierroksen ottelussa Los Angeles Clippersiä vastaan 31 pistettä tappiolla ja nousi lopulta voittoon.
Knicks johtaa loppuottelusarjaa voitoin 3–1. Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä. Knicks on voittanut NBA:n mestaruuden viimeksi vuonna 1973.