Cristiano Ronaldon maineikas viimeistelytaito vaikuttaa Portugalin kenraaliharjoituksen perusteella olevan pelkkä muisto. Portugali voitti keskiviikkoiltana viimeisessä harjoitusottelussaan Nigerian lukemin 2–1.
Ronaldo pääsi ottelussa maalipaikoille, mutta ruuti oli ensiluokkaisissakin paikoissa vettynyttä. Portugalin onneksi maajoukkueen materiaali on kuitenkin leveä. Pedro Neton ja Francisco Conceicaon osumat riittivät voittoon, kun kisojen ulkopuolelle jääneeltä Nigerialta osui vain Sevillaa edustava Akor Adams.
3:42Maalikooste: Portugali MM-kisoihin voitto vyöllään – Nigeria nurin lukemin 2–1
41-vuotias Ronaldo teki 65. minuutilla tilaa PSG:tä edustavalle Goncalo Ramosille. Päävalmentaja Roberto Martinez on aiemmin vakuuttanut maajoukkueen yhä tarvitsevan Ronaldoa.
MM-historiassa vuonna 1966 parhaimmillaan kolmanneksi yltänyt Portugali aloittaa urakkansa ensi keskiviikkona Kongoa vastaan. Sen kanssa samassa K-lohkossa pelaavat myös Uzbekistan ja Kolumbia.
Nigeria ei selviytynyt MM-kisoihin.