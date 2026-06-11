Tilastotkin sen nyt vahvistavat: Sähkön ja polttoaineen hinta nousi alkuvuonna.
Polttonesteiden ja sähkön hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kertoo Tilastokeskus.
Sähkön kokonaishinta nousi vuoden 2026 helmikuussa kotitalousasiakkailla 14 – 25 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen.
Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta nousi kahdeksan prosenttia ja dieselin 16 prosenttia verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan.
Helmikuussa alkanut Iranin sota on erityisesti nostanut öljyn maailmanmarkkinahintoja ja vaikuttanut sitä kautta suoraan hintoihin bensapumpuilla.