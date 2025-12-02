35-vuotias mies kuoli kesällä yliajossa Mikkelissä. Yliajajan tapposyyte kaatui Etelä-Savon käräjäoikeudessa.
Mikkelissä viime kesänä kuolonuhrin vaatinut yliajo oli törkeä kuolemantuottamus, katsoo Etelä-Savon käräjäoikeus tiistaina antamassaan tuomiossa.
Oikeus tuomitsi 32-vuotiaan miehen vuoden ja 10 kuukauden vankeusrangaistukseen.
Yliajo tapahtui Siekkilän kaupunginosassa Pohjolankadulla myöhään sunnuntai-iltana 1. kesäkuuta. Syytetty ajoi noin 35-vuotiaan miehen päälle BMW-merkkisellä henkilöautolla.
Uhri kuoli törmäyksessä saamiinsa vammoihin.
Tekivät samana päivänä huumekauppoja
Käräjäoikeuden tuomiossa kerrotaan, että syytetty ja uhri olivat aiemmin samana päivänä tehneet huumausaineita koskevan vaihtokaupan, jossa syytetty oli huijannut uhria.
Syytetty oli sopinut toisen miehen kanssa tapahtumaillaksi huumekaupat Pohjolankadulle.
Kun mies oli mennyt tapaamaan syytettyä, tämä oli lähtenyt autolla liikkeelle, jolloin mies oli roikkunut autossa mukana kuljettajanpuoleisen ikkunan kohdalla.
Tämän jälkeen syytetty törmäsi autolla uhriin ja pakeni paikalta.
Kuljettaja etsintäkuulutettiin
Syyttäjä vaati BMW:n kuljettajalle tuomiota taposta. Syyttäjän mukaan kuljettaja oli kiihdyttänyt voimakkaasti suoralla katuosuudella eikä ollut jarruttanut missään vaiheessa.
Poliisi etsintäkuulutti BMW-kuskin kesäkuun alussa pian yliajon jälkeen. Runsaan kuukauden päästä heinäkuussa poliisi kertoi, että mies oli saatu kiinni Varsinais-Suomessa.