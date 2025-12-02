Juuri nyt Avaa

Poliisi etsintäkuulutti BMW-kuskin kesäkuun alussa pian yliajon jälkeen. Runsaan kuukauden päästä heinäkuussa poliisi kertoi, että mies oli saatu kiinni Varsinais-Suomessa.

Tämän jälkeen syytetty törmäsi autolla uhriin ja pakeni paikalta.

Syytetty oli sopinut toisen miehen kanssa tapahtumaillaksi huumekaupat Pohjolankadulle.

Käräjäoikeuden tuomiossa kerrotaan, että syytetty ja uhri olivat aiemmin samana päivänä tehneet huumausaineita koskevan vaihtokaupan, jossa syytetty oli huijannut uhria.

Oikeus tuomitsi 32-vuotiaan miehen vuoden ja 10 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Taposta etsintäkuulutettu mies otettu kiinni Mikkelissä

Vetosi vaaratilanteeseen

Syytetty kiisti kaikki syytteet. Miehen mukaan kyse oli onnettomuudesta, joka syntyi äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vaaratilanteesta.

Syytetyn mukaan uhri oli yllättäen pompannut jalkakäytävältä ajoradalle ja jäänyt siihen seisomaan. Syytetty kiisti, että hän olisi tahallaan törmännyt autollaan uhriin. Syytetyn kertoman mukaan useat henkilöt olivat juosseet kohti autoa ja pyrkineet tekemään hänelle väkivaltaa.