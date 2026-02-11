Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi vankeuteen miehen, joka jahtasi koulumatkalla ollutta 14-vuotiasta poikaa autolla Jämsässä.

14-vuotias poika oli viime syyskuussa pyöräilemässä kouluun, kun 36-vuotias tuomittu ajoi autolla kevyen liikenteen väylälle ja pojan vierelle. Oikeuden mukaan mies uhkasi poikaa päälle ajamisella.

Poika lähti polkemaan pakoon, jolloin mies seurasi poikaa ja törmäsi pyörään autollaan kahdesti. Toisella kerralla poika lensi maahan.

– Törmätessään autolla kypärättä polkupyöräilleeseen alaikäiseen asianomistajaan, on (tuomitun) täytynyt jo kulkuvälineiden kokoero huomioiden ymmärtää menettelystä voivan varsin todennäköisesti aiheutua vaikea ruumiinvamma tai hengenvaarallinen tila, kirjoittaa oikeus tuomionsa perusteluissa.

Maahan kaaduttuaan poika lähti juoksemaan pakoon, ja tuomittu seurasi häntä.

Päälleajon nähnyt sivullinen mies puuttui tilanteeseen. Tuomittu ryhtyi oikeuden mukaan sen jälkeen uhoamaan ja sanoi, että " jos tästä jotain seuraa niin hän kaivaa (sivullisen miehen) esiin ja selvittää kuka hän on ja missä hän asuu".

Syyttäjän mukaan mies uhkasi poikaa myös ampumisella. Oikeuden mukaan ampumisella uhkaamisesta jäi kuitenkin järkevä epäily, minkä takia oikeus hylkäsi syytteen siltä osin.

Uhkaili myös perheenjäsentä

Myöhemmin samana päivänä tuomittu nosti aseen eli noin 40 senttimetriä pitkän veitsen perheenjäsentään vastaan.

Oikeuden mukaan mies juoksi karkuun juosseen uhrin perässä niin, että uhri joutui pakenemaan talosta tuuletusikkunan kautta. Lisäksi tuomittu uhkasi sanallisesti tappaa perheenjäsenen.



Paavo Matti Johannes Suominen, 36, tuomittiin kahden vuoden ja viiden kuukauden vankeusrangaistukseen muun muassa törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta ja laittomasta uhkauksesta.



Syyttäjä vaati tuomitulle rangaistusta päälleajotilanteesta ensisijaisesti tapon yrityksenä, mutta oikeus katsoi, että asiassa jäi kokonaisuutena arvioiden näyttämättä miehen tarkoituksena olleen pojan tappaminen.



Keski-Suomen käräjäoikeus antoi tuomionsa joulukuussa, mutta toimitti sen kirjallisena vasta tällä viikolla.