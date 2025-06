Bess jyrähtää naisten kehojen arvostelusta: "Kaikenlaiset kropat saa ja pitää näkyä"

Artisti Bess on kyllästynyt siihen, että naisten kehoja arvostellaan negatiivisesti.

Artisti Bess ottaa kantaa Instagramissa naisten kehojen julkiseen ja negatiiviseen arvosteluun. Hän on kuullut, että hänen keikoiltaan otetuissa TikTok-videoissa on paljon tämänkaltaista vihapuhetta.

– Minusta on tärkeää reflektoida, mistä se henkilökohtainen, isosti myös koko yhteiskunnassa vakavaksi ongelmaksi tunnistettu, valloillaan rehottava naisviha ja kehoviha tulee. Se on jokaisen henkilökohtainen työ tehdä rauha näiden asioiden kanssa. On korkea aika päästää irti siitä taakasta ja parantaa itsensä tästä ihmiskuntaa heikentävästä sairaudesta nimeltä viha, Bess aloittaa kirjotuksensa.



Hän korostaa, ettei kenelläkään ole oikeutta kommentoida toisen kehoa tai sen ominaisuuksia pyytämättä.

– Keho on jokaisen oma asia sen kaikissa merkityksissä. Kaikenlaiset kropat saa ja pitää näkyä, Bess kirjoittaa.

– Ihmisraukoilla, jotka hukkaavat netissä energiaa toisten tuomitsemiseen, on varmasti elämässä muutenkin valitettavan vaikeaa, epäilemättä paljon itseinhoa, jota koittavat helpottaa projisoimalla sitä muihin, Bess jatkaa analysoiden.

Hän uskoo, ettei egon boostaaminen muita ylenkatsomalla tuo kenellekään menestystä elämässä, vaan se on pikemminkin ”surullista energianhukkaa”.

Bess avaa kirjoituksessaan myös sitä, miten on tehnyt maajoukkuekilpaurheilijana nuoresta asti paljon töitä sen eteen, että on tänä päivänä voimakas ja vapaa.

– Tunnen oloni äärettömän seksikkääksi omassa mielessäni ja kehossani tietäen tarkkaan, kuinka älyttömän vahva ja terve olen ja pystyn uskomattomiin asioihin. Sitä syvää rauhaa, jota koen omassa mielessäni ja kehossani, ei kukaan voi horjuttaa. Tätä samaa toivon kaikille, hän kirjoittaa.

– Olet lopulta ainoa, jonka täytyy olla itsesi kanssa koko loppuelämäsi, joten ole hyvä itsellesi. Ja sitä kautta luonnollisesti myös muille, artisti päättää kirjoituksensa.