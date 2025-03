Bess kertoo "säteilyt ulkopuolella pitävästä" gaala-asustaan: "Yön nettishoppailun tulos"

Bess ja Benjamin saapuivat MTV Uutisten haastatteluun Emma-gaalan punaisella matolla.

Suomalaisen musiikin vuoden parhaimmisto palkitaan musiikkialan palkintotapahtumassa Emma-gaalassa tänään lauantaina 8. maaliskuuta. Gaala järjestetään Espoo Metro Areenalla.

Gaalaan saapuivat yhdessä Paremmin ku kukaan muu -kappaleellaan ehdolla olevat Bess ja Benjamin.

Kyseessä on Benjaminin ensimmäinen ehdokkuus.

– 11-vuotinen urani on ollut aika erikoissettiä. Nyt on kerrankin löytynyt sitten tällainen palkittava asia raatien ja kaikkien mielestä. Tästä on hyvä aloittaa. Toivon mukaan ensi vuonna ja sitä seuraavina vuosina pääsee olemaan täällä taas sitten. Hirveän hiton innoissani olen, hän kertoo.

Aina tyylikkään kaksikon asut käänsivät katseita punaisella matolla. Benjamin kertoo pukunsa olevan Turon.

– Tämä on tehty Teemu Muurimäen avulla ja Eerö Böökin stailaamana loppusilaukset tähän. Käsityötä, suomalaista sellaista. Olen harvemmin näin classynä liikenteessä.

Bess puolestaan kertoo asunsa olevan "yhden yön nettishoppailun tulos".

– Artisti M.I.A:n OHMNI-nimisen vaatemalliston. Tämä pitää kaikki säteilyt ulkopuolella, hän kuvailee.

Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!