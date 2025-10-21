Näyttelijä ja koomikko Janne Kataja on kihlautunut Krista -puolisonsa kanssa. Kataja on julkaissut Kristasta kuvan Instagramin Tarinat-osioon . Tarkkasilmäisimmät voivat bongata Kristan vasemmasta nimettömästä sormuksen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti .

He eivät olleet vielä aiemmin astuneet kahdestaan median eteen. Krista-puoliso kertoi MTV Uutisille, että tunnelmat ovat sen suhteen jännittävät, mutta kuitenkin positiiviset.

– Kristalle tämä on ensimmäinen kerta median edessä. Yritän tsempata häntä parhaani mukaan. Meillä on yhdessä hauskaa ja vietämme aikaa yhdessä, niin on hauskaa jakaa yhdessä tällaisia elämän tähtihetkiä myös, Kataja sanoi.