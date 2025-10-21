Juontaja-näyttelijä Janne Kataja on mennyt kihloihin Krista-puolisonsa kanssa.
Näyttelijä ja koomikko Janne Kataja on kihlautunut Krista-puolisonsa kanssa. Kataja on julkaissut Kristasta kuvan Instagramin Tarinat-osioon. Tarkkasilmäisimmät voivat bongata Kristan vasemmasta nimettömästä sormuksen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.
Kataja vahvistaa uutisen myös MTV Uutisille.
– Kyllä se pitää paikkaansa. Sanotaanko näin, että kuva on suhteellisen tuore, Kataja sanoi.
Pariskunta saapui syyskuussa yhdessä TTK-katsomoon. Parille syntyi Alvar-poika viime vuoden joulukuussa. Katajalla on entuudestaan kaksi tytärtä edellisestä parisuhteesta.
Pariskunta oli päässyt viettämään yhdessä lapsivapaata iltaa.