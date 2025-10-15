Laulaja Bess muisteli omaa TTK-kokemustaan ja kertoi, että häät ovat suunnitteilla.

Laulaja Bess saapui viime sunnuntaina Tanssii Tähtien Kanssa -studiolle seuraamaan suoraa lähetystä ja juhlistamaan 18-vuotiasta TTK:ta.

Bess nähtiin viime kaudella Marko Keräsen parina. Kaksikko on pitänyt yhteyttä TTK-kaudenkin jälkeen.

– Olemme nähneet, mutta valitettavan harvoin. Olen joka maanantai sillä tavalla, että minun pitäisi mennä Markon tanssitunnille, mutta sitten aina tulee jotakin. Mutta ystävyys on jatkunut, Bess kertoo.

Bessin TTK-taipaleelta monien katsojien mieleen on varmasti jäänyt suorassa TTK-lähetyksessä nähty "yllätyskosinta". Bessin puoliso Danny Baertelsen yllätti viime kaudella yleisön suorassa TTK-lähetyksessä polvistumalla Bessin eteen parketilla.

Danny pujotti sormuksen Bessin vasempaan nimettömään Bessin ja Marko Keräsen tanssiesityksen päätteeksi.

– Danny. Mitä tuolla tapahtui? Kositko Bessiä? Vappu Pimiä kyseli mieheltä esityksen jälkeen.

Todellisuudessa kaksikko oli mennyt kihloihin jo pari vuotta aiemmin.

– Mutta ei olla juhlistettu tätä. Minkä takia ei juhlistettaisiin puolentoista miljoonan hyvän ihmisen, ystävän, ihanan tuotannon ja kaikkien ystävien kera, hän kertoi MTV Uutisille lähetyksen jälkeen.

Bessin kihlautuminen tuli tuolloin suurelle yleisölle yllätyksenä.

Nyt Bess kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että häät ovat suunnitteilla.

– Häät ovat olleet suunnitteilla, mutta hoidetaan nyt keikat pois alta ja katsotaan sitten asiaa. Meillä ei ole mikään kiire, keväällä keikkatauolle jäävä Bess kertoi.

