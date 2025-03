Bess jyrähtää Erika Vikmanin pukeutumiseen kohdistuneesta kohusta: "Samaa nahkaa kuin nenässäkin"

Bess on sitä mieltä, että kaikkien tulisi jättää Erika Vikmanin pakarat rauhaan.

Artisti Erika Vikmanin ympärillä on käyty kiivasta keskustelua siitä lähtien, kun hän voitti Uuden Musiikin Kilpailun helmikuussa ja lunasti itselleen paikan Suomen euroviisuedustajana Sveitsin Baselin Euroviisuissa toukokuussa.

Yksi asioista, joka on ihmisten mieliä kohauttanut, on ollut Vikmanin esiintymisasu. Vikman kertoikin hiljattain ruotsalaisen Expressen -lehden haastattelussa, että Euroopan yleisradioliitto EBU haluaisi sensuroida hänen esiintymisasuaan ja peittää hänen takapuolensa.

Yleisradion Euroviisujen päätuottajan Anssi Aution mukaan Vikmanin viisuesitystä ei ole muutettu EBUn vaatimuksesta eikä mitään suoranaisia vaatimuksia ole EBUn toimesta esitetty.

Huomenta Suomen nojatuoleilla lauantaina 22. maaliskuuta vieraillut Vikmanin artistikollega, uuden Ultravioletti-albuminsa julkaissut Bess otti kantaa aiheeseen.

– Ihan oikeasti, eletäänkö me edelleen vuonna 2025 semmoisessa maailmassa, että miehet saavat tehdä mitä haluavat, mutta naiset ja muunsukupuoliset ihmiset eivät. Se on samaa nahkaa kuin nenässäkin, haloo, Bess jyrähti.

Bess kisasi itse UMK:ssa vuonna 2022 kappaleellaan Ram pam pam. Hän huomauttaa, että samana vuonna Euroviisuissa Espanjaa edusti Chanel Terrero, jonka asussa "vilahti espanjalaista pakaraa vielä pikkuisen enemmän".

– Ihan oikeasti, kyllä meidän on aika tulla sujuiksi ihan kaikkien kehonosien kanssa ja kaikkien kehojen. Ja juhlistaa meidän ja kaikkien muidenkin kehoja. Mitä ihmettä, me ollaan kaikki vaan ihmisiä, laulaja totesi.

– Kaikki elämä ja kaikki kehot ovat pyhiä siinä mielessä, että niitä täytyy arvostaa, eikä suhtautuu niihin niin, että ne ovat jotenkin likaisia, syntisiä tai jotain mitä pitää piilottaa ja poistaa. Haloo, me ollaan synnytty tällaisina, niin ollaan tällaisia kuin ollaan. Ja annetaan muidenkin olla. Annetaan Erikan pakaroiden olla.

Myös Bess itse tunnetaan näyttävästä tyylistään. Muutama viikko sitten Emma-gaalan punaisella matolla artistilla oli yllään asu, joka niin ikään sai aikaan kohinaa. Asuun kuuluivat sen päällä olleet stringit, joihin kuului yksityiskohta, joka muistutti ristiinnaulittua Jeesusta.

Bessin mukaan kohu oli kiinnostava erityisesti siksi, ettei juuri kukaan tullut kysymään häneltä itseltään, miksi hän valitsi ylleen kyseisen asun yksityiskohtineen. Hän kertoi saaneensa lopulta sosiaalisessa mediassa yhden viestin, jossa kysyttiin mikä on hänen oma suhteensa Jeesukseen ja miksi hän valitsi pukea tämän asun ylleen.

– Olin, että kiitos, tästä halusin keskustella. Sen takia puin ne, ei se ollut vahinko, että mulla oli Namilian pikkuhousut ja sen takia laitoin ne sen asun päälle.

Artisti kertoo halunneensa osoittaa, kuinka "ihmiset pystyvät näkemään pyhyyden" käytännössä missä vain.

– Niin se vaan osoittaa sen, että halutessamme pystymme näkemään pyhyyden myös toisissamme. Tälläkin hetkellä todistamme sitä, että ihmiset eri uskomusten ja uskontojen, kaiken maailman ajatusten varjolla tekevät niin julmaa väkivaltaa toisiaan kohtaan, maailmalla ja Suomessa, erilaisissa suhteissa.

– Se ei ole mielestäni millään tasolla ok. Ja se myös, että hyvin matalalla kynnyksellä ihmiset kommentoivat minua ja kehoani. Ylipäätään mielestäni tällaisen toiminnan on loputtava ja ihmisten täytyy alkaa ymmärtää, että kaikki elämä ja kaikki me ollaan pyhiä.