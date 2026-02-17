Frederik kertoi Farmi Suomi -ohjelman lehdistötilaisuudessa MTV Uutisille, että hän ja hänen rakkaansa asustavat nykyään saman katon alla.

Iskelmälaulaja Frederik, 81, tekee uuden aluevaltauksen, kun hänet nähdään Farmi Suomi -ohjelman uudella, maaliskuussa alkavalla kaudella. Junttidiskon kuninkaaksikin tituleerattu laulaja kertoi MTV Uutisille kuulumisiaan ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Frederikin elämässä ovat jo vuoden ajan puhaltaneet rakkauden tuulet. Hänen ja hänen kumppaninsa tiet kohtasivat keikalla, kun laulaja iski silmänsä lavan edustalla olleeseen naiseen.

– Sanoin roudarille, että hei, tuo tuolla oikealla puolella, käy sanomassa hänelle, että meillä on syntymäpäivät tänään, kutsu hänet synttäreilleni. Sellainen juksausjuttu, Frederik virnisti.

– Sitten me tapasimme, ja kai hän vähän tykkäsi minusta, kun olemme edelleen yhdessä, hän jatkoi.

Pari asuu nykyään avoliitossa. Elo saman katon alla on sujunut Frederikin mukaan erittäin hyvin.

– Hän on todella lämmin ihminen. Auttavainen ja sydämellinen, laulaja kuvaili rakastaan.

– Hän pitää kodista ja minusta tosi hyvää huolta, hän jatkoi.

Kumppani on Frederikiä huomattavasti nuorempi, mutta ikäero ei ole lyönyt kiilaa kaksikon väliin.

– Meillä toimii kaikki. Myöskin erotiikkapuoli, sekin toimii loistavasti, laulaja pamautti.