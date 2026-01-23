Viranomaisten mukaan neljä ihmistä on otettu kiinni.
Belgian Antwerpenissä ainakin kuusi ihmistä on haavoittunut veitsihyökkäyksessä, kertoo kaupungin poliisi. Haavoittuneista kaksi sai vakavia vammoja.
Poliisin mukaan hyökkäys tapahtui torstai-iltana paikallisen kurdiyhteisön järjestämässä mielenosoituksessa lähellä Antwerpenin oopperataloa.
Mielenosoituksessa tuettiin kurdeja Pohjois-Syyriassa, jossa Syyrian kurdijoukot ovat viime aikoina taistelleet maan väliaikaishallinnon joukkoja vastaan.
Viranomaisten mukaan neljä ihmistä on otettu kiinni.
Poliisi kertoi tutkivansa valvontakameroiden kuvia varmistaakseen, ettei kiinniotettujen lisäksi muita epäiltyjä poistunut paikalta.
Hyökkääjät olivat mielenosoittajien keskellä
Paikallisen kurdijärjestön edustaja Orhan Kilic sanoi, että hyökkäys oli alkanut mielenosoituksen päättymisen aikoihin.
– Nämä miehet olivat vaivihkaa menneet mielenosoittajien keskelle, vetäneet yhtäkkiä veitsensä esiin ja alkaneet summittaisesti puukottamaan ihmisiä, Kilic sanoi.
Myös poliisin alustavien tietojen mukaan hyökkäyksestä epäillyt olivat olleet mielenosoittajien joukossa ennen hyökkäyksen alkamista.