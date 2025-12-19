EU-huippukokous teki Ukrainan kipeästi kaipaaman rahoitusratkaisun, mutta samalla hukattiin tilaisuus näyttää kovuutta Venäjän suuntaan, kirjoittaa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen.

EU-maiden johtajat poistuivat viime yönä Brysselistä istuttuaan ensin huippukokouksessa lähes 17 tuntia. Aamuyöstä syntynyt lopputulos oli, että he päättivät täyttää Ukrainan rahoitustarpeita 90 miljardilla eurolla seuraavan kahden vuoden aikana.

Tuki katetaan EU-maiden ottamalla yhteisvelalla, jonka ulkopuolelle jättäytyivät Unkari, Slovakia ja Tsekki. Ukraina maksaa rahat takaisin vasta, jos Venäjä pulittaa sille sotakorvauksia.

Suomelle sekä monelle muulle pohjoiselle ja itäiselle EU-maalle tulos oli pettymys. Pääasia eli Ukrainan toimintakyvyn turvaaminen ratkaistiin, mutta maat olisivat nähneet moraalisesti oikeana, että brutaalia hyökkäyssotaa käyvä maa laitetaan maksamaan.

Komissio oli viimein löytänyt juridisesti kestävältä vaikuttaneen tavan hyödyntää Venäjän keskuspankilta jäädytettyä 210 miljardin euron pottia. Niin kutsuttu sotakorvauslaina olisi käytännössä ollut ennakkomaksua Venäjän sotakorvauksista.

Järjestelyn kaatuminen on iso arvovaltatappio muun muassa sitä vahvasti ajaneille Saksan liittokansleri Friedrich Merzille sekä komission saksalaiselle puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Kumpikin laittoi syksyn aikana koko poliittisen pääomansa peliin sotakorvauslainaa puolustaessaan.

Monet odottivat, että suurinta osaa jäädytetyistä varoista hallinnoivan Belgian pääministeri Bart De Wever taipuisi lopulta sopuun varojen käytöstä. Flaaminationalisti jatkoi kuitenkin maksimaalisia vaatimuksiaan "rajattomista takauksista" riskien jakamiseksi.

Belgian pääministeri Bart De Wever (vasemmalla) ei taipunut jäädytettyjen venäläisvarojen käyttöön. Häntä huolettavat riskit, joita liittyy Belgiassa sijaitsevien 185 miljardin euron käyttöön.

Pääministeri Petteri Orpon mukaan Belgia haki niin vahvoja muotoilua, ettei niitä voitu muissa maissa hyväksyä. Tulitukea Belgia sai lopulta myös muun muassa Italian pääministeri Giorgia Melonilta.

Orpon mukaan ei ollut edes selvää, miten pitkälle Venäjän mahdollisiin kostotoimiin De Weverin vaatimukset olisivat ulottuneet.

– Olisiko meidän pitänyt (Belgian) yksityisen sektorinkin menetyksiä korvata? Suomalaiset yritykset on käsittääkseni jo yli 10 miljardia menettäneet Venäjälle, Orpo selitti vaatimusten ongelmia.

Ukrainan kannalta pääasia on, että se saa puuttuvat kymmenet miljardit kassaansa tulevina vuosina eikä puolustuskyky vaarannu konkurssiuhan alla.

EU:n kannalta lopputuloksen voi kuitenkin nähdä hukattuna tilaisuutena osoittaa Moskovaan, että Brysselissäkin osataan pelata kovaa peliä. Samalla olisi näpäytetty Donald Trumpia, joka hiljattain haukkui Euroopan johtajia heikoiksi.

Toisaalta jäädytetyt varat jäävät vielä pelimerkiksi EU:n taskuun ja valmistelua niiden käyttämiseksi jatketaan. Mutta ratkaisua niistä tuskin syntyy lähiaikoina, kun paine Belgiaa kohtaan nyt hellittää.

Samalla pelimerkillä haluaisivat pelata rauhanneuvotteluissa myös Yhdysvallat ja Venäjä.