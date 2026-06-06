Venäjän lippu heilui luvattomasti.

Venäläisteini Mirra Andrejevasta, 19, tuli nuorin Ranskan avoimen tennisturnauksen kaksinpelimestaruuden voittanut naispelaaja 34 vuoteen, kun hän löi karsinnoista ponnistaneen Puolan Maja Chwalinskan loppuottelussa 6–3, 6–2.

Ensimmäisen grand slam -mestaruutensa saavuttanut venäläistähti kilpailee neutraalin lipun alla: WTA ja ATP ovat kieltäneet venäläisten ja valkovenäläisten pelaamisen maatunnuksillaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

Myöskään fanit eivät ole saaneet Ranskan avoimissakaan pitää Venäjän lippua esillä. Näin kuitenkin tapahtui, kun Andrejeva juhli lauantaina grand slam -voittoaan.

Turvamies joutui menemään Venäjän lipun kanssa katsomossa heiluneen kaksikon pakeille. Parivaljakko pakotettiin sullomaan lippu laukkuunsa.

No Challenges Remaining -tennispodcastia juontava Ben Rothenberg on jakanut tapahtuneesta kuvamateriaalia sosiaalisessa mediassa.