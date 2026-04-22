Donald Trump ilmoitti, että Lähi-idän aselepoa jatketaan, mutta asiantuntijan mukaan Iranissa tähän ei uskota, ja todellisuudessa rauha on yhä kaukana.

Ulkopoliittisen instituutin vierailevan johtavan asiantuntijan Olli Ruohomäen mukaan tilanne Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on hyvin epämääräinen. Hän muistuttaa, että konfliktit Lähi-idässä sotivien maiden välillä ovat jatkuneet vuosikymmenien ajan.

– Muistetaan, että siellä on vuodesta 1979 lähtien ollut vihollisuudet sekä Yhdysvaltojen ja Iranin että Iranin ja Israelin välillä.

Ruohomäen mukaan Yhdysvallat haluavat ennen kaikkea riisua Iranin ydinaseista ja avata Hormuzinsalmen. Samaan aikaan Iran haluaa luonnollisesti pitää kiinni ydinohjelmastaan ja vaatii merisaarron purkamista.

Iranissa ei juuri ole luottoa Trumpin aselevon todelliseen jatkumiseen. Ruohomäki muistuttaa, että yllätyshyökkäyksiä on nähty aiemminkin.

– Iranilaiset pelkäävät, että jos he etevät neuvotteluraiteella, niin sitten sillä välin tulee isku.

Pitkä prosessi

Ruohomäki korostaa, että toistaiseksi on käyty ainoastaan rauhantunnusteluja ei suinkaan neuvotteluja. Ilman myönnytyksiä rauhaa ei ole tiedossa.

– Tällaisissa prosesseissa ei ole pikavoittoja, varsinkaan Lähi-idässä. Ensin tulitauosta pitäisi päästä aselepoon ja siitä lähdettäisiin sitten neuvottelemaan.

Rauhaan on Ruohomäen mukaan pitkä matka. Hänen mukaansa siihen tarvittaisiin etenkin strategista kärsivällisyyttä ja se ei tunnu olevan Trumpin vahvuus.

