Yhdysvallat punnitsee tekevänsä uusia sotilaallisia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat.



Uutiskanava CBS ja verkkomedia Axios kertoivat suunnitelmista samoihin aikoihin, kun presidentti Donald Trump kertoi perjantaina Truth Social -alustallaan jättävänsä väliin poikansa häät.

Wall Street Journalin mukaan välittäjämaat työskentelevät kuumeisesti sen eteen, että iskuilta vältyttäisiin ja neuvotteluille saataisiin jatkoaikaa.



Lehden Lähi-idän-lähteet odottavat, että iskut alkavat uudelleen jo lähipäivinä, jos viime hetken diplomaattista läpimurtoa ei saavuteta.