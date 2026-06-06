Kokoomuksen niin sanottu naisongelma on ollut yksi puheenaiheista kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä.

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ei katso, että kokoomuksella olisi erityisiä ongelmia naiskannattajien saamisessa.

Puoluesihteeri Maggie Keskinen on kuitenkin puhunut kokoomuksen naisongelmasta esimerkiksi Helsingin Sanomien haastattelussa 9. toukokuuta.

Petteri Orpo kommentoi asiaa MTV:n Uutisextrassa Jyväskylän puoluekokouksen yhteydessä.



Miksi on niin, että kokoomus ei samalla tavalla enää houkuttele naisia?



– No ensinnäkään mä en ihan allekirjoita tuota. Tosiasia on se, että meidän kannatuksemme on ollut alamaissa pitkään ja varmasti johtuu siitä, että me ollaan kannettu pääministeripuolueen vastuuta. Me ollaan tehty pakon sanelemana politiikkaa, jossa on ollut pakko tehdä leikkauksia.

– Me ollaan jouduttu korostamaan hyvinkin paljon turvallisuutta, puolustusta, sanoo Orpo MTV:n Uutisille.

Orpon mukaan naisinfluensserien kutsuminen Kesärantaan tämän viikon tiistaiksi ei ollut reaktio naisongelmakeskusteluun vaan kutsut oli lähetetty jo paljon aiemmin.