Lentoyhtiö Finnair on neuvotellut SpaceX:n sekä Amazonin kanssa koneidensa varustamisesta lennonaikaisella wifi-yhteydellä, kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Finnairin on tarkoitus tehdä päätös palveluntarjoajasta tänä vuonna. Toimitusjohtaja Turkka Kuusiston mukaan Finnair keskustelee kaikkien palveluntarjoajien kanssa.
Useat suuret lentoyhtiöt ovat suosineet miljardööri Elon Muskin omistaman SpaceX:n Starlink-järjestelmää.
Esimerkiksi saksalainen Lufthansa ja arabiemiraattilainen Emirates on valinnut Starlinkin koneisiinsa.