Iranin ja Yhdysvaltojen aselevon on määrä päättyä ylihuomenna.

Yhdysvallat ei aio lopettaa Iranin satamien saartoa ennen kuin maan kanssa on saatu aikaan sopimus, kirjoittaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social -palvelussa.



Presidentti väittää niin ikään, että Iran menettää saarron vuoksi joka päivä noin 500 miljoonaa dollaria tuloja. Tämä on Trumpin mukaan kestämätön määrä jo lyhyellä aikavälillä.



Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvottelujen toinen kierros on määrä pitää ylihuomenna Islamabadissa Pakistanissa. Iran ilmoitti aikaisemmin tänään, ettei se ole tehnyt päätöstä toisen kierroksen neuvotteluihin osallistumisesta.