Katolisen kirkon pappi erotettiin virastaan ufopuheiden takia.
Washington D.C:n katolinen arkkipiispa Robert McElroy on erottanut virastaan manaajapappi Stephen Rossetin tämän väitettyä ufohavaintojen olevan demoneiden tekosia. Asiasta uutisoivat muun muassa Washington Post, sekä The Guardian.
Arkkihiippakunta katkaisi myös yhteistyön Rossetin johtaman järjestön kanssa. McElroyn mukaan Rossetin lausunnot ufoista heikentävät katolisen kirkon opetuksia Paholaisesta ja demoneista.
Kohu sai alkunsa toukokuussa, kun Rossetti julkaisi Facebook-tilillään videon, jolla hän varoitti ufohavaintojen olevan mahdollisesti demonien aikaansaannoksia.
– Demonit haluavat pysyä piilossa, eivätkä ne halua meidän tietävän, mitä ne tekevät. Ne ovat tehokkaampia, kun emme tajua sitä.
Videollaan Rossetti antaa ymmärtää, että demonit ikään kuin ovat avaruusolentoja.
– Uskon henkilökohtaisesti, että useimmat avaruusolentohavainnot ovat todellisuudessa demoneita.
Katuu sanojaan
Postauksensa jälkeen Rossetti on pyytänyt anteeksi lausuntojaan ja korostaa kuuliaisuuttaan kirkolle.
– Pyydän anteeksi, jos olen ollut uskoton kirkon opeille, erityisesti videota demoneista ja avaruusolioista.