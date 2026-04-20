Libanonin viranomaisten mukaan kuolleita on yli 2000.

Libanonissa liki 2 400 ihmistä on saanut surmansa kuusi viikkoa kestäneessä sodassa, kertovat maan viranomaiset. Haavoittuneita on yli 7 600.



Sen jälkeen kun Israelin ja Libanonin välinen aselepo astui voimaan perjantaina, pelastusmiehistöt ovat kaivaneet ruumiita esiin raunioista sellaisilla alueilla, joille Israelin asevoimat on tehnyt raskaita iskuja.



Libanon joutui mukaan Lähi-idän sotaan, kun Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah ampui raketteja ja ohjuksia rajan yli Pohjois-Israeliin kostaakseen Israelin iskussa henkensä menettäneen Iranin korkeimman johtajan Ali Khamenein kuoleman.