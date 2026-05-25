Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen pitää Iranin sodan mahdollisen päättymisen vähimmäistavoitteena Yhdysvalloille ydinohjelman toteutumista.

Yhdysvaltain ja Iranin välisissä Lähi-idän sodan päättämistä koskevissa neuvotteluissa ei saavutettu sopua viikonlopun aikana.

– Varmaan vähimmäistavoite on kuitenkin tämä ydinohjelma, koska siihen on selvästi tässäkin haluttu hioa ne yksityiskohdat kuntoon, eli halutaan, että Iran lupaisi, että se poistaa maastaan rikastetun uraanin tai jollain tavalla sitoutuu olemaan kehittämättä ydinasetta, Vanhanen kertoo.

– Tämä on varmaan se tärkein asia, millä Yhdysvallat pystyisi tämän muuten epäonnistuneen operaation myymään äänestäjillensä. Trump saa tästä sitten sanoa, että Iran ei saakaan nyt ydinasetta tai kehittää koskaan sellaista, Vanhanen jatkaa.

Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan sopu voidaan yhä saada aikaan tänään maanantaina.

Yhdysvaltalaisministeri sanoo, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin.