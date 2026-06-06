MTV Uutiset haastatteli The Kyiv Independentin toimittajaa.
Ukraina teki Pietarin alueelle toisen laajan drooni-iskun ennen Venäjän presidentin Vladimir Putinin talousfoorumin päätöspäivää. Suomessa puolestaan Puolustusvoimat asetti ilmatilan rajoitusalueen muutamaksi tunniksi Kotkan ja Haminan edustan merialueelle.
Thr Kyiv Independent -lehden mukaan Ukraina hyökkäsi sotilaskohteisiin Pietarissa ja Leningradin alueella lähes sadalla droonilla.
MTV Uutiset haastatteli lehden toimittaja Tim Zadorozhnyyta , jonka mukaan uusien iskujen ajankohta ei ole sattumaa.
– Ukraina halusi näyttää Vladimir Putinille, että Venäjällä ei ole turvallista paikkaa, jonne hän voisi piiloutua, Zadorozhnyy toteaa.
Hän sanoo, että iskut ovat yksinkertaisesti keino painostaa Putinia.
– Tiedämme, että Vladimir Putin on erittäin huolissaan turvallisuudestaan.
"Kiinnostunut pysymään vallassa"
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan ukrainalaiset droonit lensivät noin 1000 kilometriä ja iskivät muun muassa Venäjän laivaston asevarastoihin ja tukikohtiin Kronstadtissa Pietarin edustalla.
Droonit osuivat myös öljyvarastoon Krasnodarin alueella noin 500 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.
Zadorozhnyy sanoo, että Putin on vain kiinnostunut pysymän vallassa, mutta uskoo, että sota voi loppua vielä Putinin valtakaudella.
– Ukrainan hallituksen pitäisi saada hänet tilanteeseen, joka vaarantaisi hänen otteensa vallasta